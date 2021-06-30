牛津研究：新冠疫苗「溝針」更有效

463人隔4周打針 對比抗體水平

研究團隊周一在醫學期刊《刺血針》的預印本論文伺服器公開報告。研究比較接種兩劑BioNTech疫苗、兩劑牛津疫苗，或混合兩款疫苗的有效性，有830名50歲或以上人士參與，今次報告是其中463人相隔4周接種兩劑疫苗的結果。研究團隊分析不同接種方案的抗體和T細胞免疫反應，抗體可黏附在病毒並阻止其感染細胞，T細胞則可摧毁受感染的細胞，並助B細胞分泌抗體。

現短暫副作用比例較高

研究發現，接種兩劑BioNTech疫苗的抗體反應最高，「先牛津後BioNTech」則產生最高的T細胞反應。至於「先BioNTech後牛津」的抗體水平，較兩劑BioNTech疫苗低近7倍，但仍然比兩劑都打牛津疫苗者高5倍，至於T細胞反應亦較「先牛津後BioNTech」效力減半，但都高於兩劑牛津疫苗。同一研究5月曾發布初步結果，指出溝針出現發冷、頭痛和肌肉痛等短暫副作用的比例較高。

帶領研究的牛津兒科和疫苗學副教授斯內普（Matthew Snape）表示，今次發現並非否定英國現時為民眾接種兩劑同款疫苗的做法，現行政策已有效降低重症和住院個案，新研究只是顯示溝針同樣有效，又稱以BioNTech疫苗作增強劑較牛津疫苗更能加強免疫系統。今次報告的測試者相隔4周接種兩劑疫苗，較英國現行建議的8至12周短，斯內普提到已知牛津疫苗相隔時間較長會產生較佳的免疫反應。他們預計下月公布相隔12周的溝針試驗結果。

另一研究：隔半年打第三針牛津效佳

英國政府副首席醫療官范塔姆（Jonathan Van-Tam）稱，在疫苗供應充足且有效下，沒理由改變現行政策，但未來或會考慮溝針，令接種增強劑的計劃更靈活，並可支援需進一步推廣疫苗或遇到供應困難的國家。

牛津大學同日發表另一份未經同行評審的研究，顯示接種第二劑牛津疫苗後超過6個月再打第三劑可顯著增強免疫反應。英國政府正考慮應否在秋季為民眾接種增強劑，東英吉利亞大學醫學教授亨特（Paul Hunter）認為根據現有研究，長者等高危群組或需接種增強劑，建議已打兩針牛津疫苗的人或可接種BioNTech疫苗作增強劑，已打兩針BioNTech疫苗的人則毋須增強劑。

（BBC/衛報/CNBC/法新社）

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