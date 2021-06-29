未能籌組新政府 瑞典首相請辭

2014年拜相至今的勒文（Stefan Lofven），其領導的社民黨自2018年起與綠黨組成中間偏左少數派政府，並靠左翼黨和兩個中間偏右小政黨支持才能執政。但早前左翼黨不滿勒文同意放寬新建住宅租金管制而退出政府，瑞典民主黨隨即對勒文提出不信任動議，上周一（21日）在國會通過。勒文未能在國會重新找到支持下，他可選辭職或提前大選，勒文昨在記者會上表示，提前大選對瑞典來說不是最好的選項，因為新冠疫情已令國家陷入艱難境况，加上距離下次大選還有一年，因此他選擇辭職。

勒文稱，現交由國會議長諾爾連（Andreas Norlen）請求最大政黨嘗試籌組新政府，若4次嘗試也未能成功，就要提前大選，這將是自1958年以來首次。溫和黨的諾爾連可決定與哪個政黨領袖展開談判，當地傳媒認為，這可能為國會第二大黨溫和黨的黨魁克里斯特松（Ulf Kristersson）成為首相鋪路。

（彭博社/法新社）