佛州塌樓後被翻舊帳 發展商涉收買地方官

早在2018年10月有工程師報告指出該倒塌大樓有重大結構破損，促請大樓管理層維修大廈基座。住在該大樓10樓一個單位的阿爾瓦雷斯（Susana Alvarez）周日（27日）接受美國全國公共廣播電台（NPR）訪問，憶述2018年一次會議上有鎮官員聲稱大樓沒危險：「瑟夫賽德鎮向我們稱大樓狀况不錯。這是他們說的。從來都沒有人告訴我們大樓狀况如此差。」

住戶：鎮官員曾稱大樓狀况良好

NPR引述2018年11月一份涉事大樓協會會議記錄報道，文件稱該鎮建築部門官員普列托（Ross Prieto）檢視有關報告後認為大樓狀况良好。當地官員稱普列托已不再受僱於瑟夫賽德鎮當局，NPR亦未能聯絡到他。塌樓失蹤者之一邦內福伊（Claudio Bonnefoy）的女兒認為，顯然有人忽視大樓結構有危險的關鍵信號。

尚普蘭大廈南座（Champlain Towers South）連同附近兩座北座及東座的大樓，由一個房地產合伙企業興建。《華盛頓郵報》周日報道，大樓興建工程在1979年因下水道系統問題而暫停，發展商後來同意支付一半的下水道維修費用、即20萬美元後，工程獲開綠燈，被競爭對手指摘在獲得建築許可上得到優待。翌年，該發展商被指收買當地官員後，要求兩名鎮議會成員交還其競選捐款，但未知此事與今次塌樓有多大關連。

以色列墨西哥專家加入搜救

迄今塌樓的搜救工作持續，瑟夫賽德鎮所在的邁阿密-戴德縣縣長卡瓦（Daniella Levine Cava）稱，救援人員挖掘出一條長38米、闊6米及深12米的溝渠後，發現多4具遺體及人體殘肢。邁阿密-戴德縣消防局表示，塌樓周邊環境限制他們可動用的設備，且現場仍然冒煙及起火，亦增加救援難度。除了當地救援人員，來自以色列及墨西哥的工程師和專家也加入搜救。

（華盛頓郵報/路透社/法新社/NPR）