傳統政治力量地選「跑出」 馬克龍連任路窄

今屆地選選出13個大區和96個省的新議會。上周日首輪投票棄權率（沒投票率）創歷來新高達66.74%，第二輪沒太大改善，為65.7%。首輪表現遜預期的國民聯盟上周只在南部普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區領先，原有望首度攻下大區，但在第二輪遭到多個政黨聯合對抗，如綠黨退出以免分薄票源。初步點票顯示，國民聯盟候選人馬里亞尼（Thierry Mariani）在該大區以43%得票，敗給得票57%的右派共和黨候選人米瑟利耶（Renaud Muselier）。

極右黨失利 歸咎對手反常結盟

馬林勒龐將國民聯盟未能在任何選區獲勝，歸咎對手組成反常聯盟。她又稱，棄權率高反映選民的不滿，「這是對所有政治階層和社會一個重要信號」。

分析料明年大選3勢力爭雄

馬克龍領導的共和前進黨（LaREM）於上周日的投票中，在各大區中無一領先，在第二輪投票同樣慘敗，全國得票僅7%。主流右翼政黨是大贏家，在12個大區中勝出7個，餘下由左翼政黨控制。在北部上法蘭西大區擊敗國民聯盟候選人連任首長的共和黨領袖貝特朗（Xavier Bertrand）視周日結果為鞏固其明年挑戰馬克龍的機會，「這個結果給予我尋求所有法國人支持的力量」。

雖然分析家指出不宜從地選結果過度解讀，但強調明年大選將並不一定是馬克龍與馬林勒龐的二人對決格局，隨着中右派勢力復蘇，到時有可能是三頭馬車競賽。

（路透社/法新社/金融時報）