關島推疫苗旅遊 台灣包機下周啓程

啟程前須檢測 抵埗要隔離

關島將推行一項名為「Air V&V」計劃，以重啟陷入困境的旅遊業。「Air V&V」意指接種疫苗（vaccination）和度假（vacation），對象為美國在亞太地區的僑民，非美國公民皆可入境關島參與計劃，接種疫苗及觀光。

關島總人口逾16萬，截至6月20日當地疫苗接種人數已突破9萬，接近80%成年人口。關島總督葛瑞羅（Lou Leon Guerrero）上周簽署計劃，預計下月初放寬隔離規定，推動「疫苗旅遊」計劃。任何人若想到關島接種疫苗，必須事先預訂全套旅遊套餐，其中包括預訂指定酒店、機場往來交通，並在抵達後第2天，在隔離期間接種疫苗。旅客可以待在關島最少3天，最多可達33天，視乎他們選擇的疫苗類別而定，每晚酒店住宿費用介乎150美元（約1160港元）至350美元（約2700港元）。

關島衛生部門規定，外國旅客在抵達關島後必須隔離7天，隔離費用需自付，在隔離第6天，可選擇做新冠病毒檢測，若結果為陰性，可被允許隔天解除隔離，在不受限制下享受剩餘假期，參與者可以選擇接種BioNTech-輝瑞、莫德納或強生疫苗。關島旅遊局長古鐵雷斯（Carl Gutierrez）表示，第一架包機將於7月6日從台灣起飛，預估在今年底前，將有3萬人受惠於新計劃。在關島觀光區圖蒙（Tumon），已有10多間酒店開放予參與者預訂，當地醫療診所正安排疫苗接種工作。

料年底前3萬人參與計劃

旅遊業是關島第二大經濟來源。關島大學研究顯示，去年當地旅客人數比2019年減少了76%。《關島每日郵報》報道，疫情重挫關島旅遊業，主要客源市場如台灣、韓國、日本自2020年第2季開始突然停止旅遊業往來。古鐵雷斯說：「（新計劃）將以注射疫苗協助我們的旅遊業，透過這個獨特且珍貴的服務，提供更多機會給民眾重返工作崗位，並重振我們的經濟。」

除關島外，其他國家亦有類似計劃。英國有富豪俱樂部曾推出接種疫苗旅程，聲稱可安排會員前往阿聯酋接種疫苗，也有旅遊公司提供俄羅斯疫苗之旅，讓外國旅客以自費方式到俄國接種「衛星V」疫苗，吸引不少德國旅客參與。

（法新社/BBC/衛報/中央社）

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