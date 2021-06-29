Delta蔓延 澳洲擴封城惹民怨 疫情影響人口增長勞動力 政府料預算赤字持續40年

堪培拉珀斯首強制民衆戴口罩

澳洲財長弗里登貝格（Josh Frydenberg）昨受訪稱，隨着確診Delta變種病毒個案湧現，澳洲正步入「疫情新階段」，目前是對抗新冠病毒的「關鍵時刻」。新南威爾士省首府悉尼5月錄得澳洲首宗Delta個案，自6月中有接載國際旅客的機場司機引起群組爆發，半月間增逾110宗。這人口最多的澳洲城市昨新增18宗，累計130宗；其他省也有一些病例，引起憂慮。

當局加緊追蹤密切接觸者及擴大檢測之餘，悉尼周日開始全面封城兩周遏疫情，為事隔一年後首次，市民除了購置必需品和做運動，不得外出。大墨爾本等維多利亞省地區上周四深夜起實施兩周封鎖，北領地達爾文市封鎖5天至周五，首都堪培拉市和珀斯自大流行以來首次強制民眾在公共場合戴口罩。

不滿缺疫苗礙復蘇 商戶轟總理無能

控疫限制造成的不便與及沉重經濟成本，引起民眾不滿，批評政府無能。昨日社交網站流傳照片，顯示悉尼市外一家商店櫥窗告示寫着：「親愛的顧客，我們在可見將來要關舖，因為（總理）莫里森是無用白癡，18個月疫情以來只訂購了夠4%人口用的疫苗。」悉尼市民鮑迪奇說：「大家接受了這是非常艱難的境况，可是當我們開始看見全球各地重開經濟，便對政府推行疫苗計劃萌生怒忿。」澳洲全國約八成人口（約2000萬人）受封城或相關控疫限制影響。數據網站Our World in Data顯示，截至周日，澳洲約24%人口接種了最少一劑新冠疫苗，遠遜英美的逾50%。

商會料悉尼封城一周損失59億

澳洲零售商協會表示，悉尼封城一周預計損失約10億澳元（59億港元）生意。穆迪經濟分析師埃爾（Katrina Ell）表示，Delta蔓延澳洲各省威脅該國今年的經濟預測。該國周一發表2021年跨代報告，表示疫情對澳洲的衝擊將持續數年，移民人數最少3至4年恢復不到疫情前水平，加上人口老化及生育率下降，人口增長將陷逾一世紀以來最低。因推行刺激經濟措施，且隨着人口增長放緩削弱勞動力和生產力，國家預算將陷赤字。

澳洲官方數據迄周一晚，累計30,528宗新冠確診、910人死亡。現有活躍個案估計為271宗，58人留院。

（彭博社/法新社/CNN/BBC）

（新冠疫情）