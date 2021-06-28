大臣辦公室閉路外泄 衛生部調查

英國天空新聞周日報道，北愛爾蘭事務大臣盧柏敦（Brandon Lewis）透露衛生部將會調查夏國賢跟女顧問擁吻情况如何被人拍攝到，稱他完全不理解內閣大臣的辦公室為何會有閉路電視，並表示他任職不同內閣職位時辦公室都沒有鏡頭。盧柏敦被問及有關未獲首相同意之下，任何人都不得監視內閣大臣的規定時，他稱可追溯到前首相威爾遜（Harold Wilson）的年代。

政黨促查女幕僚受聘紀錄

另一方面，科拉丹杰洛的受聘亦引起質疑。科拉丹杰洛去年11月最初獲得衛生部不受薪顧問的6個月合約，後來再改任該部門非執行總監，年薪1.5萬鎊（約16萬港元），並可能再增加5000鎊（近5.4萬港元）。《衛報》指當局並沒委任她的公開紀錄，蘇格蘭民族黨要求英國政府調查科拉丹杰洛如何獲聘，但首相府發言人強調聘任有遵守正確程序，但沒再交代詳情。43歲的科拉丹杰洛與42歲的夏國賢年輕時在牛津大學認識，兩人皆已婚並各自育有3名子女。

（天空新聞/路透社/BBC/衛報）