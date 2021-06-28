大臣辦公室閉路外泄 衛生部調查

【明報專訊】英國傳媒取得並公開衛生大臣夏國賢在白廳辦公室跟女助手科拉丹杰洛擁吻的閉路電視影像一事，令人關注政府的保安能力，衛生部將調查傳媒如何取得影像。
英國天空新聞周日報道，北愛爾蘭事務大臣盧柏敦（Brandon Lewis）透露衛生部將會調查夏國賢跟女顧問擁吻情况如何被人拍攝到，稱他完全不理解內閣大臣的辦公室為何會有閉路電視，並表示他任職不同內閣職位時辦公室都沒有鏡頭。盧柏敦被問及有關未獲首相同意之下，任何人都不得監視內閣大臣的規定時，他稱可追溯到前首相威爾遜（Harold Wilson）的年代。
政黨促查女幕僚受聘紀錄
另一方面，科拉丹杰洛的受聘亦引起質疑。科拉丹杰洛去年11月最初獲得衛生部不受薪顧問的6個月合約，後來再改任該部門非執行總監，年薪1.5萬鎊（約16萬港元），並可能再增加5000鎊（近5.4萬港元）。《衛報》指當局並沒委任她的公開紀錄，蘇格蘭民族黨要求英國政府調查科拉丹杰洛如何獲聘，但首相府發言人強調聘任有遵守正確程序，但沒再交代詳情。43歲的科拉丹杰洛與42歲的夏國賢年輕時在牛津大學認識，兩人皆已婚並各自育有3名子女。
（天空新聞/路透社/BBC/衛報）
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