夏國賢擁吻助手違防疫 辭英衛生大臣婚姻瀕毁

英國《太陽報》上周五（25日）圖文並茂報道夏國賢跟女顧問科拉丹杰洛（Gina Coladangelo）在辦公室擁吻，令其婚外情曝光，亦顯示身為衛生大臣的夏國賢並沒遵守防疫限制。夏國賢一度表明不會辭職，直至上周六終致函約翰遜請辭。他在辭職信再就違反防疫規定致歉，稱不希望他的私事分散抗疫注意力，並向被捲入事件的家人道歉。

政界轟約翰遜「應革職非待辭任」

夏國賢在Twitter上載短片，稱民眾在疫情期間犧牲甚多，而作為有份定下防疫規定的人就應予遵守，為此他需要辭職。約翰遜就夏國賢辭職表示遺憾，稱他應對於自己取得的成就自豪地離開辦公室：「不僅在應對新冠疫情方面，甚至在疫情攻擊我們之前。」政府亦公布事件「女主角」科拉丹杰洛已離任衛生部非執行總監一職。

英國各界對夏國賢請辭反應不一。工黨黨魁施紀賢批評約翰遜應將夏國賢革職而非等候他自己請辭，蘇格蘭民族黨的柏家輝（Ian Blackford）在Twitter批評事件是約翰遜在領導上重大失誤，稱夏國賢應是被炒而非辭職。保守黨下議院議員布里根（Andrew Bridgen）亦表示問題不在於婚外情，而是有人定下規則，卻違反這些規定。

英媒報道夏國賢已向妻兒道別

英國媒體繼續追蹤夏國賢的婚外情後續發展。《鏡報》、《星期日泰晤士報》等報道，夏國賢上周四晚得悉他與科拉丹杰洛擁吻一事將要被公開時，隨即趕回家向妻子瑪莎（Martha Hancock）透露婚外情，甚至叫醒最年幼的8歲孩子，稱他「將要離開他們」。《鏡報》稱夏國賢現居於薩福克的住所，而瑪莎則在倫敦的家中。《衛報》報道，上周五已有消息指夏國賢決定與科拉丹杰洛一同生活；《鏡報》則引述保守黨消息，指夏國賢的婚姻已「徹底玩完」。

（金融時報/BBC/法新社/鏡報）