法地選次輪投票 極右黨孤注一擲

這次地方選舉被視為明年總統大選前重要前哨戰。上周日（20日）首輪投票結果顯示傳統右翼的共和黨以至社會黨的表現明顯提升，至於早被民調預測在法國本土13個大區中無一能獲勝的共和前進黨，結果還是遜於預期，在大部分選區中得票只排第三或第四，在個別大區更未及10%得票門檻，無法進入次輪投票。

分析：淡化形象未能推動支持者投票

「國民聯盟」原預期可在5個大區出線，但最終僅在普羅旺斯—阿爾卑斯—蔚藍海岸大區（PACA）得票領先得以進入次輪投票，成為該黨勝選唯一希望。昨日投票焦點之一，是該區的國民聯盟首長候選人馬里亞尼（Thierry Mariani）能否擊敗共和黨對手米瑟利耶（Renaud Muselier）。

有觀察家分析首輪投票結果指出，明年總統選舉未必仍是馬克龍與馬林勒廳兩人之爭。首輪投票超過六成的棄權率是令人關注的情况，《衛報》稱過往極右選民一直是最積極投票的一群，然而馬林勒龐試圖淡化國民聯盟極右色彩，意外地出現反效果，這令其政黨跟其他政黨一樣難以動員支持者投票。學者亦認同新冠疫情也對投票率有負面影響。

（衛報/法新社）