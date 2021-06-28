「黃金72小時」已過 邁阿密未棄尋塌樓失蹤者

出事大廈樓高12層，樓齡40年，內有136個單位，出事時其中約80房間有人居住。大樓在上周四凌晨突然局部崩塌，55個單位被毁。當局周日證實有9人喪命，失蹤人數下調至156。有居民在事故附近放滿鮮花及掛上失蹤者的照片，祈求失蹤者早日獲救。

邁阿密戴德縣長萊文-卡瓦（Daniella Levine Cava）上周六早上向傳媒表示，救援人員正利用紅外線技術、水及泡沫撲救，嘗試在瓦礫堆中挖出一條通道，試圖控制「內部深處」的火勢，但火災引發的煙霧瀰漫整個事故現場。

大廈倒塌原因尚未確定。一份新曝光的2018年報告顯示，有工程師曾在大樓泳池平台底下發現「重大結構損壞」，顧問公司當時警告，由於重大設計瑕疵，泳池平台下鋪設的防水層未能起作用。根據1990年代以來的衛星照片顯示，出事大廈每年沉降1至3厘米。謹慎起見，當局已要求在約90米外、與出事大廈同年落成的姊妹大廈的住客暫時遷出。當局未來30天亦會檢驗區內所有樓齡逾40年的樓宇。

（路透社/中央社）