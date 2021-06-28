可為美艦開「方便之門」 撼動俄外交利益

【明報專訊】各國在1936年簽署《蒙特勒公約》（Montreux Convention），賦予土耳其對博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽的控制權。公約限制非黑海國家的軍艦穿過海峽，保護黑海免被軍事化，土耳其則須確保民用船舶能自由使用海峽，不能額外收費。惟土耳其總統埃爾多安2019年12月明言，擬建的伊斯坦布爾運河與公約無關，引起外界關注新運河的收費及對黑海國家的戰略影響。土耳其前外交官于爾根（Sinan Ulgen）當時認為，新運河或會為美國軍艦打開前往黑海的大門，引起莫斯科憂慮。克宮今年4月曾針對土耳其開新運河，強調要維持《蒙特勒公約》「以保地區穩定及黑海地區政權的安全」。
分析認為，隨着歐美與俄羅斯近年就烏克蘭問題趨向緊張，軍艦進黑海的重要性在未來幾年可能增加。德國波恩大學的加西莫夫（Zaur Gasimov）認為，安卡拉將利用運河作為跟莫斯科談判爭取利益的籌碼。
專家：增埃爾多安籌碼 不直接損俄安全
俄羅斯科學院東方研究所的資深研究員多爾戈夫（Boris Dolgov）則認為，埃爾多安矢志開運河，旨在延續其銳意使國家蛻變為「地區霸權」的政策，加強土耳其的地緣政治作用。運河不太可能直接威脅到俄羅斯安全，但將「某程度上」影響克宮的外交政策利益及俄羅斯對區內盟國的支持，例如俄國派兵襄助敘利亞便要穿越博斯普魯斯海峽。