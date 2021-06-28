可為美艦開「方便之門」 撼動俄外交利益

分析認為，隨着歐美與俄羅斯近年就烏克蘭問題趨向緊張，軍艦進黑海的重要性在未來幾年可能增加。德國波恩大學的加西莫夫（Zaur Gasimov）認為，安卡拉將利用運河作為跟莫斯科談判爭取利益的籌碼。

專家：增埃爾多安籌碼 不直接損俄安全

俄羅斯科學院東方研究所的資深研究員多爾戈夫（Boris Dolgov）則認為，埃爾多安矢志開運河，旨在延續其銳意使國家蛻變為「地區霸權」的政策，加強土耳其的地緣政治作用。運河不太可能直接威脅到俄羅斯安全，但將「某程度上」影響克宮的外交政策利益及俄羅斯對區內盟國的支持，例如俄國派兵襄助敘利亞便要穿越博斯普魯斯海峽。

（TASS/Ahval/VOA）