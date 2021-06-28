伊斯坦布爾運河動工 牽動地緣政治 新航道貫穿黑海地中海 刺激俄神經

埃爾多安：拯救伊斯坦布爾未來項目

土耳其總統埃爾多安上周六為長1.6公里的「薩茲利代雷橋」（Sazlidere Bridge）主持奠基儀式，標誌該橋以下的伊斯坦布爾運河開鑿項目展開第一步。他說：「我們視伊斯坦布爾運河為拯救伊斯坦布爾將來的項目。今天，我們翻開土耳其發展史上新一章。」

伊斯坦布爾運河全長45公里，建於伊斯坦布爾市的西部，將貫穿黑海與馬爾馬拉海，河上將有6道橋樑，預計造價150億美元（約1170億港元），需時6年完成，12年內回本。

埃爾多安早於2010年就提出開鑿新運河，謀求紓緩現時船舶僅靠博斯普魯斯海峽通航黑海與馬爾馬拉海，動輒要耗上數天輪候的擠塞問題。政府稱，該海峽年均約有4.3萬艘船使用，預計到2050年將增至7.8萬艘，遠超2.5萬艘的安全範圍。而且伊斯坦布爾為該國逾1500萬人口經濟樞紐，油輪由黑海蜿蜒穿越中分該市的博斯普魯斯海峽而出，日趨擁擠和危險。

憂生態成本 逾四成受訪者反對工程

然而土耳其著名MetroPoll在3月發表的民調反映，45.4%反對、38.5%贊成開鑿新運河。一些銀行家4月曾告訴路透社，土耳其一些大型銀行因應環境問題和投資風險，不願意為此運河項目融資。土耳其最大反對派共和人民黨（CHP）黨魁科勒馳達奧盧（Kemal Kilicdaroglu）曾警告，該黨一旦執政，將切斷及不付款予參與運河項目的人，「我們將阻止他們在土耳其投資」。

鑑於新運河不受有85年歷史的《蒙特勒公約》（Montreux Convention）制約，有人憂慮那將牽動地緣政治，動搖黑海地區穩定，使土耳其捲入戰爭（見另稿）。今年初104名退役海軍上將聯署公開信，表示擔心土耳其揚棄那國際條約，將使國家失去中立地位，激怒俄羅斯。安卡拉4月以「政變」名義連拘了聯署多人。

此外，CHP的伊斯坦布爾市長伊馬姆奥盧（Ekrem Imamoglu）、部分專業團體、無政府組織和民眾反對，指開鑿運河將破壞海洋生態系統，污染地下水、損害伊斯坦布爾市的部分淡水供應。運河又將帶動鄰近的沼澤地、農場等開墾發展，破壞該市最後一片森林土地。有人亦抱怨鑿運河成本過高，恐怕國家承擔不必要的龐大債務。還有人擔心運河存在嚴重地震風險。

埃爾多安則稱新運河各階段工程按科學設計，日後可確保伊斯坦布爾市民的安全，讓土耳其在國際貿易上佔據更重要地位。

（彭博社/路透社/法新社）