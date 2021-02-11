議員憂UFO威脅國安 專家指不太可能涉中俄

報告列出這些現象的其中一個可能原因，是中俄等外國對手設計的技術，但強調目前沒證據顯示這些現象是外國蒐集情報計劃的一部分，或外國對手取得重大技術進展。曾在國防部和國務院國際安全與防擴散局任職的馮倫嫩坎普夫（Marik Von Rennenkampff）稱：「中國就連基本的噴射引擎方面都存在人所共知的問題，要靠間諜活動開發它們最先進的武器系統，因此我對中國研發出這些飛行物體有保留……俄羅斯的國防預算只是美國一小部分，且大部分軍事基建正在衰退，所以我對此亦有保留」。他明言，如果中俄真的擁有此等尖端技術，那麼美國的情報蒐集失誤遠比未能察覺911事件為嚴重。

波士頓大學國際安全教授、前美國空軍中將溫斯坦（Jack Weinstein）亦認為，若一個國家真的在測試高科技設備，應該會在本國進行，以免讓外國勢力看到，因此質疑「不明空中現象」由中俄造成的說法。

（衛報/法新社）