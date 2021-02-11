議員憂UFO威脅國安 專家指不太可能涉中俄

【明報專訊】美國政府的「不明空中現象」報告或會引起外星迷關注，但這些現象背後的安全隱憂卻是華府眼中迫切的問題。報告上周五（25日）公開前，部分國會議員先聽取簡報，其中參議院情報委員會主席華納就稱，若有物體飛越軍事設施將構成安全威脅，又提出這些物體可能是「外國勢力」。惟有專家認為，若這些物體背後涉及中國或俄羅斯，將意味兩國出現相當驚人的技術飛躍，亦代表美國情報部門出現巨大失誤，認為兩者都不太可能。
報告列出這些現象的其中一個可能原因，是中俄等外國對手設計的技術，但強調目前沒證據顯示這些現象是外國蒐集情報計劃的一部分，或外國對手取得重大技術進展。曾在國防部和國務院國際安全與防擴散局任職的馮倫嫩坎普夫（Marik Von Rennenkampff）稱：「中國就連基本的噴射引擎方面都存在人所共知的問題，要靠間諜活動開發它們最先進的武器系統，因此我對中國研發出這些飛行物體有保留……俄羅斯的國防預算只是美國一小部分，且大部分軍事基建正在衰退，所以我對此亦有保留」。他明言，如果中俄真的擁有此等尖端技術，那麼美國的情報蒐集失誤遠比未能察覺911事件為嚴重。
波士頓大學國際安全教授、前美國空軍中將溫斯坦（Jack Weinstein）亦認為，若一個國家真的在測試高科技設備，應該會在本國進行，以免讓外國勢力看到，因此質疑「不明空中現象」由中俄造成的說法。
（衛報/法新社）
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