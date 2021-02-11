美軍公布UFO研究 逾百宗無法解釋

美國官方以「不明空中現象」（UAP）來稱呼「不明飛行物體」（UFO）情况，這類現象的報告近年日漸受美國官員和議員關注，他們憂慮這構成國安隱憂。國防部去年公布3段海軍軍機人員目擊UAP的影片，引起廣泛迴響，參議院情報委員會要求國防部和情報機關提供相關事件的分析。國防部在8月成立工作小組，專責研究這類事件。2021財年《情報授權法》亦獲納入去年12月的疫情紓困法案，下令政府機構就UAP數據和情報提供解密分析。

稱沒迹象涉外星 但不排除有關

今次報告由國防部的工作小組與國家情報總監辦公室撰寫。當局接獲的144宗報告大多在過去兩年提出，即海軍建立標準化報告機制後，由於前年才設立這個機制，數據有限和報告不一致增加調查困難。部分事件或是感應器故障等技術問題，但其中80宗涉及數個感應器的觀察，相信可能是實際存在的物體。報告「高度相信」，其中一宗UAP涉及漏氣的大型氣球，但其餘143宗未能解釋，雖然沒明確迹象顯示與外星有關，但不排除這個可能。

報告提到當中18宗事件，軍機人員報告飛行物體有不尋常的移動模式或飛行特徵，例如看起來在風中靜止、逆風移動、突然或快速移動。在少數個案中，軍機系統探測到與UAP相關的射頻能量。工作小組將針對這類個案進行進一步分析。

報告列5類可能原因 如空中雜物自然現象

調查人員認為這些現象或沒有單一解釋，並將可能原因分為5類，首先是空中雜物干擾，如氣球、休閒用的無人機甚至膠袋等，或影響軍機人員識別目標的能力。第二類是自然大氣現象，一些紅外線和雷達系統或會將冰晶、水分或熱力波動等現象顯示為飛行物體。第三類是美國政府機構或業界的研發項目，但有較早前聽取報告簡報的官員認為，這些飛行物體並非美國技術。第四類是中國和俄羅斯等外國對手或非政府實體設計的技術。中俄近年在高超音速技術和導能方面取得進展，這些領域亦日益受美國國防部關注。最後一類則統稱「其他」。

報告警告UAP顯然帶來飛行安全問題，並可能對國安構成挑戰。國防部將正式延續這項研究，應用人工智能和機械學習等科技。工作小組正研究新方法以收集更多這類事件的報告，並促政府提供資金作進一步研究。參議院情報委員會主席、民主黨參議員華納（Mark Warner）稱，自他3年前首次聽取關於不明飛行物體的簡報，這類事件似乎有增無減，美國必須認知並減輕對軍機人員的威脅。委員會副主席、共和黨參議員魯比奧稱，多年來軍人提出這種憂慮都被忽視和嘲笑，這份報告是重要的第一步，但國防部和情報界還需繼續努力。

（BBC/衛報/華盛頓郵報）