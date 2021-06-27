邁阿密倒塌住宅 3年前已揭嚴重結構問題

肇事大廈樓齡40年，有136個單位。11樓住戶阿格羅斯（Janette Aguero）表示，事發前數日已聽到劈啪聲和連串怪聲。《紐約時報》報道，2018年10月顧問工程師莫拉比托（Frank Morabito）曾撰寫報告，促請管理層維修大廈基座。該報告圖文並茂指出，在地面泳池與大廈下方的停車場，牆壁、樑柱都有「大量不同程度的裂縫和爆裂」，露出鋼筋。車道出口和泳池甲板底下的防水物料因原圖則設計的「重大失誤」而剝落，「造成重大結構破損」，倘不趕快更換防水層，將使石屎剝落問題擴大。報告沒有指大廈有倒塌危險，但表明「維護結構完整」必須維修和花費高昂。它還提及樓宇露台石屎剝落、窗口滲水等問題。惟維修拖了兩年半，最近依法要接受「再認證程序」，才制定好耗資數百萬美元的維修項目計劃，近日動工。

當局未確定塌樓原因。事發的瑟夫賽德鎮（Surfside）鎮長扎爾茨豪爾（Eliana Salzhauer）認為，以上報告點出了事故緣由。紐時的報道指，鋼筋和石屎出現侵蝕問題，相信與南佛州海岸的帶鹽海風有關。

（紐約時報）