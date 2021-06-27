美跪殺黑人警員囚22年半 死者家屬：警暴未除

法官卡希爾（Peter Cahill）判處肖萬（Derek Chauvin）22年半，較控方要求的30年刑期短，但比明尼蘇達州量刑指引長10年。卡希爾稱，判決是基於肖萬「濫用權力，且極殘忍對待弗洛伊德」，又稱「此判決不是基於情感或同情。但我承認所有家庭，尤其是弗洛依德一家，都感受到深刻且巨大的痛苦」。判決亦包括禁止肖萬擁槍。

在量刑聽證會上，弗洛伊德的弟弟特倫斯（Terrence Floyd）要求法庭判囚最高40年，「為什麼？當你把膝蓋壓在我哥哥的脖子上時，你到底在想什麼？」法官宣讀判決前，庭上播出弗洛伊德7歲女兒的影片，被問到有什麼想對父親說時，她說：「我想你，我愛你。」

弗洛伊德部分家人和支持者歡迎判決，代表律師克倫普（Ben Crump）在Twitter寫道：「這一歷史判決令案件告一段落和能追究責任，使弗洛依德家人和我們國家向治癒邁進一步。」弗洛伊德的妹妹布里奇特（Bridgett Floyd ）稱，判決顯示「警暴問題終於得到認真對待」，但仍認為「還有很長的路要走」。明尼蘇達州檢察總長埃利森（Keith Ellison）呼籲美國執法人員視之為改革時刻。

肖萬庭上致哀沒道歉

肖萬在判刑前在庭上向弗洛伊德家人致哀，但沒有道歉。若他在獄中表現良好，料可在完成三分之二刑期、即相等於服刑15年就可假釋出獄，屆時他接近60歲。

弗洛伊德去年5月涉用假鈔買煙，店員報警，當警察試圖將弗洛伊德帶上警車時，雙方發生扭打，他們把弗洛伊德摔倒在地，肖萬將膝蓋壓住他的頸，雖然不少旁觀者要求他停止，但他一直壓了超過9分鐘，弗洛伊德最後身亡，事件觸發全美大規模反種族主義和反警暴示威。

（BBC/金融時報/紐約時報）