印度現Delta+變種 關商場戲院控疫

Delta+（B.1.617.2.1）2月首見於印度，由高傳播力的Delta變種演變而成。印度聯邦衛生部上周五表示，全國10個邦有48宗此病毒株個案，其中馬哈拉施特拉邦佔20宗，泰米爾那都邦9宗、中央邦7宗，當局敦促三邦提高警覺和進行篩查。至今有一宗未接種疫苗患者因感染Delta+死亡報告。

馬哈拉施特拉邦一名高官表示，當地每日確診個案原在減少，但一周前部分地區的病例回升。他說：「我們不知道是否關乎（4月）放寬控疫措施抑或此新變種，惟令人憂慮。」該邦人口近1.3億，3000萬人接種了第一劑新冠疫苗。

Delta+比Delta多了一個基因變異「K417N」，會影響刺突蛋白，使病毒較易附於受感染細胞。不過，印度全國疾病控制中心主任辛格（Sujeet Kumar Singh）表示，暫未有證據顯示它比Delta危險，兩者的傳染潛力相若。

（印度快報/路透社/CNN）

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