疫苗保護力惹疑 科興：有效預防重症死亡

印尼官方採用3款疫苗，其中以科興數量佔了最大部分，其餘為牛津-阿斯利康和國藥。該國累計取得逾1億劑，已有1240萬人完成兩劑接種；而推行接種計劃首批所使用的是科興疫苗，作為優先接種群組的醫務人員幾乎全打科興，1月開始施打。

最近印尼傳出多名已完成接種醫護確診，科興上周二（22日）向《環球時報》強調，疫苗並非提供百分百保護，可是能減輕感染後的病情兼「有效」預防死亡。印尼衛生部5月也表示，接種人士縱仍有感染可能，惟按1月13日起蒐集的逾12.8萬名完成接種醫護的數據來評估，科興疫苗能使接種者有98%免於死亡保障，預防出現病徵有效率為94%。而獨立機構LaporCOVID-19的數據顯示，死亡的印尼醫務人員由1月158人降至5月的13人。

古突士縣有近6000名已接種醫護，至今358人確診。當地醫療負責官員巴代（Badai Ismoyo）說：「九成確診的醫務人員接受自我隔離後，能夠返回工作崗位。這表明疫苗確實給予了他們免於最壞情况的效用。」

（環球時報）

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