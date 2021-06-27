疫苗保護力惹疑 科興：有效預防重症死亡

【明報專訊】印尼數以百計醫護人員接種完以科興為主的新冠疫苗後受感染甚至死亡，令人質疑疫苗的保護能力。不過，科興強調疫苗能夠減少出現重症或死亡個案，不能提供百分百免疫保護，呼籲已接種人士繼續做好防護措施。
印尼官方採用3款疫苗，其中以科興數量佔了最大部分，其餘為牛津-阿斯利康和國藥。該國累計取得逾1億劑，已有1240萬人完成兩劑接種；而推行接種計劃首批所使用的是科興疫苗，作為優先接種群組的醫務人員幾乎全打科興，1月開始施打。
最近印尼傳出多名已完成接種醫護確診，科興上周二（22日）向《環球時報》強調，疫苗並非提供百分百保護，可是能減輕感染後的病情兼「有效」預防死亡。印尼衛生部5月也表示，接種人士縱仍有感染可能，惟按1月13日起蒐集的逾12.8萬名完成接種醫護的數據來評估，科興疫苗能使接種者有98%免於死亡保障，預防出現病徵有效率為94%。而獨立機構LaporCOVID-19的數據顯示，死亡的印尼醫務人員由1月158人降至5月的13人。
古突士縣有近6000名已接種醫護，至今358人確診。當地醫療負責官員巴代（Badai Ismoyo）說：「九成確診的醫務人員接受自我隔離後，能夠返回工作崗位。這表明疫苗確實給予了他們免於最壞情况的效用。」