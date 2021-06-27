變種肆虐印尼 打科興數百醫護染疫 部分需住院3死亡 當局研安排再打其他疫苗

中爪哇省古突士縣（Kudus）踏入6月以來病例急增，成為重災區。需留院的新冠患者從5月中的不到30名，增至現時平均單日錄得400宗確診，導致醫院「爆滿」，且幾乎全部皆感染Delta變種病毒，數十個社區因而要封鎖。古突士縣約6000名醫護中，有358名已完成接種科興疫苗的醫護人員確診，兩名護士和一名營養師死亡，九成人均無症狀或病情輕微，只須接受隔離。

當局沒披露科興對Delta數據

印尼醫學協會前日（25日）表示， 本月中爪哇有逾300名已完成接種科興新冠疫苗的醫生和醫護人員確診，當中約10人要住院。此外，全國至少有20名醫生完成新冠疫苗接種後死於新冠病毒。該協會稱，自疫情去年爆發以來，共有近1000名醫護人員死於新冠病毒，醫生佔401人，單是本月已有24名醫生病逝。印尼醫學協會風險緩解小組負責人阿迪卜（Adib Khumaidi）表示，正研究安排醫護人員接種多一劑非科興的疫苗，如牛津-阿斯利康疫苗。

印尼1月展開疫苗接種計劃，接種人數迄今佔全國人口不足5%，他們幾乎全部接種科興疫苗。早前發表的研究報告顯示，印尼醫護人員接種科興後，大都能避免因染疫而留院或死亡，但沒有披露針對去年秋季出現的Delta變種病毒株的相關數據。

西爪哇九成醫院爆滿

印尼有2.7億人口，為全球第四高，自Delta病毒株傳入後，近一周確診個案飈升，疫情嚴重地區的醫院入住率逾75%，其中西爪哇更是九成醫院入住率超過100%。首都雅加達的醫院要在院外搭建緊急醫療帳幕，安置重症患者。西爪哇地區的印尼醫生協會（IDI）主席厄卡（Eka Mulyana）說：「我們的衛生系統瀕近崩潰。」首都的殯葬服務需求近日亦屢創新高。

總統佐科上周五表示，印尼面對「異常情况」，誓言以「迅速而適當的政策」回應。 政府已把7月起的接種疫苗目標，由目前的每日70萬劑增至100萬劑。為擴大接種人數，當局將酒吧、學校、宗教場所用作疫苗接種站，接種者且毋須再證明自己所居住的城市或省份。

（紐約時報/法新社/路透社/雅加達郵報）

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