世衛內部文件預測：長者需每年接種新冠加強劑

助維持抵抗變種 大眾可兩年接種一次

這份文件的日期為6月8日，當中世衛就疫苗接種和生產預測了3種情况，其中以高危群組需每年接種增強劑為「指標性」基線（baseline）方案，一般大眾則可每兩年接種一次增強劑。文件沒解釋如何得出這些結論，但顯示在一般情况下，新變種病毒會持續出現，且藥廠會定期更新疫苗以應對這些威脅。世衛亦預測在一般情况下，明年全球疫苗產量為120億劑，略高於國際製藥商協會聯合會（IFPMA）預期今年生產110億劑的估算，反映世衛不預期明年產量會大增，又指製造、監管許可以至「從某些技術平台轉移」等問題，或拖累明年的疫苗供應。

在最壞情况下，基於對新疫苗的嚴格審批和現有疫苗的生產問題，明年產量或只有60億劑，而且所有人都需每年接種增強劑，應付變種病毒和疫苗保護時間有效的問題，這恐進一步擴大富國和窮國的差距。至於在較樂觀的預測，明年疫苗產量可達160億劑，而且疫苗有效對抗變種病毒和產生長期保護，毋須再接種增強劑。

英擬數周內敲定接種增強劑計劃

美國疾病控制及預防中心（CDC）工作小組周三指，現階段未有足夠數據支持建議大眾接種增強劑，但不排除這個可能，亦有可能只需為長者等高危群組接種增強劑。英國亦在5月開始進行增強劑試驗，測試不同疫苗組合，衛生大臣夏國賢周一稱，或在未來數周制定秋季接種增強劑的計劃。

世衛周四與共同帶領「​COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）的全球疫苗免疫聯盟（GAVI）開會，討論有關文件，這些預測將影響世衛的全球疫苗策略。GAVI估計全球已接種25億劑疫苗，不少富國有過半人口已接種至少一劑疫苗，但許多窮國接種率仍未達1%。

（路透社/CNBC/BBC）

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