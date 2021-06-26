世衛內部文件預測：長者需每年接種新冠加強劑

【明報專訊】路透社周四（24日）引述世界衛生組織（世衛）的內部文件報道，世衛預測長者等新型冠狀病毒高危群組或需每年接種疫苗增強劑一次，以維持抵抗變種病毒能力，而一般大眾則可能需每兩年接種一次。另外，世衛估計在一般情况下，明年全球疫苗產量為120億劑，意味着不預期產量大增。
助維持抵抗變種 大眾可兩年接種一次
這份文件的日期為6月8日，當中世衛就疫苗接種和生產預測了3種情况，其中以高危群組需每年接種增強劑為「指標性」基線（baseline）方案，一般大眾則可每兩年接種一次增強劑。文件沒解釋如何得出這些結論，但顯示在一般情况下，新變種病毒會持續出現，且藥廠會定期更新疫苗以應對這些威脅。世衛亦預測在一般情况下，明年全球疫苗產量為120億劑，略高於國際製藥商協會聯合會（IFPMA）預期今年生產110億劑的估算，反映世衛不預期明年產量會大增，又指製造、監管許可以至「從某些技術平台轉移」等問題，或拖累明年的疫苗供應。
在最壞情况下，基於對新疫苗的嚴格審批和現有疫苗的生產問題，明年產量或只有60億劑，而且所有人都需每年接種增強劑，應付變種病毒和疫苗保護時間有效的問題，這恐進一步擴大富國和窮國的差距。至於在較樂觀的預測，明年疫苗產量可達160億劑，而且疫苗有效對抗變種病毒和產生長期保護，毋須再接種增強劑。
英擬數周內敲定接種增強劑計劃
美國疾病控制及預防中心（CDC）工作小組周三指，現階段未有足夠數據支持建議大眾接種增強劑，但不排除這個可能，亦有可能只需為長者等高危群組接種增強劑。英國亦在5月開始進行增強劑試驗，測試不同疫苗組合，衛生大臣夏國賢周一稱，或在未來數周制定秋季接種增強劑的計劃。
世衛周四與共同帶領「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）的全球疫苗免疫聯盟（GAVI）開會，討論有關文件，這些預測將影響世衛的全球疫苗策略。GAVI估計全球已接種25億劑疫苗，不少富國有過半人口已接種至少一劑疫苗，但許多窮國接種率仍未達1%。