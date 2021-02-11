加國原住民寄宿校舊址埋751骸骨

擊破紀錄 未知是否全兒童

印第安人社群「考維塞斯第一民族」（Cowessess First Nation）酋長德洛姆（Cadmus Delorme）周四（24日）表示，他們依據口述歷史，從6月2日起使用雷達測繪儀在馬里瓦爾（Marieval）印第安寄宿學校遺址旁的4.4萬平方米墓園偵測，到周三找到約751具骸骨。

由於儀器有誤差，而且有可能一墓葬多副骸骨，部分又可能是鄰近城鎮過身的成人，稍後才能確定具體人數。德洛姆表示，其社群視那兒為「犯罪現場」，希望標記回死者的名字和設紀念碑。

涉事學校曾營運近百年

該校於1899年至1997年間由天主教營運，曾接收來自薩斯喀徹省東南部、馬尼托巴省西南部的「第一民族」（印第安人）兒童。校舍現已拆卸，剩下旁邊的墓園，由「第一民族」於1970年代接管。

代表該省74個原住民團體的「原住民主權聯盟」（FSIN）負責人卡梅倫（Bobby Cameron）說：「無疑，他們（天主教會）企圖隱瞞在那些寄宿學校受虐殺兒童數目。」

上月底卑詩省坎盧普斯市一所印第安人寄宿學校遺址，亦發現215具孩童遺骸。教宗方濟各6月初縱曾就那次發現，呼籲尊重原住民的權益與文化，但尚未作正式道歉。德洛姆說：「教宗應該道歉。道歉是療傷旅程的第一階段。」

總理杜魯多表示對今次發現「極之難過」。他對原住民說：「你們感受的傷痛和創傷是加拿大該承擔的責任。」該國原住民領袖要求調查「屠殺」，呼籲教會、政府提供相關學校管理紀錄，並徹查原住民兒童死亡，向有關方面問責。

（法新社/路透社/加拿大廣播公司）