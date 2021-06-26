樓齡40年 鋼筋鏽蝕石屎破損

專家：海鹽像癌症損結構

南佛州一間建築公司的創辦人斯洛斯伯格（Gary Slossberg）指，建築通常每5至10年就會進行工程檢查，確認鋼材沒受侵蝕，邁阿密沿海的鹽分會促進鋼筋鏽蝕，「這就像癌症，當你看到就可能已經太遲」，但難以明言受海鹽侵蝕多久才會導致建築倒塌。另外有居民憶述，鄰近地盤早前施工期間一直感受到大廈震動。

佛羅里達國際大學教授弗多溫斯基（Shimon Wdowinski）去年曾發表研究，分析大廈所在的瑟夫賽德及鄰近邁阿密海灘1990年代的衛星數據，推算該地區在1990年代以每年1至3毫米的速度沉降，這種現象在大廈所在的離岸沙洲島西邊較常見，因當地建築建在填平的濕地上，但事發大廈是少數在東邊偵測到沉降的地方。不過弗多溫斯基指，單是地面沉降不太可能導致建築倒塌。

曾參與瑟夫賽德和邁阿密海灘著名建築項目的建築師卡普（Kobi Karp）認為，大廈倒塌方式反映或是內部結構出現問題，可能是大廈水平面板與垂直主力牆交接點老化造成，導致其中一層倒塌，這種老化現象可以是多年累積而成，也可以突然發生，例如在改裝工程間損害到主力結構。

（紐約時報/霍士新聞）