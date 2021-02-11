邁阿密住宅倒塌增至4死 159人失聯 瓦礫堆傳敲擊聲 當局仍信有人生還

大樓經理稱事發時滿住客

事發於當地時間周四凌晨約1時半，倒塌的大樓建於1981年，大樓共有136個單位，官員稱55個單位在事故中被毀。消防部門人員稱1人當場證實死亡，另外3人救出後不治，到香港時間昨晚為止，有最少159人仍下落未明，但不排除部分人並非在倒塌大樓內。救搜人員利用聲納儀器及搜索犬尋找瓦礫堆中的生還者，亦有團隊從大樓下方的地下停車場挖隧道尋找失蹤者，官員稱有關工作危險，因可能會有瓦礫塌下。

邁阿密-戴德縣縣長卡瓦（Daniella Levine Cava）稱，肇事大樓的住客包括退休人士、富有的專業人士和年輕家庭，既有長期住戶，亦有來度假的短期住宿者，因此最終失蹤人數可能會有變化。鎮長伯克特（Charles Burkett）在記者會稱，從大樓經理獲悉當時基本上住滿住客，塌樓時大多數人都在睡覺。

事發後，許多家庭聚集在附近社區中心等候消息，當局正收集失蹤者家屬的基因樣本，一旦尋獲遺骸時便於確認身分。

巴拉圭第一夫人妹一家5口失聯

失蹤者包括不少拉美裔人士，巴拉圭外交部稱最少6名國民失蹤，包括第一夫人的妹妹索菲婭（Sophia Lopez Moreira）、其丈夫佩滕吉爾（Luis Pettengill）及他們的3名孩子。巴拉圭傳媒報道，他們一家到邁阿密是要接種新冠疫苗，而第一夫人在該棟大廈擁有一個單位。另有其他拉美國家領事館亦表示有國民失蹤，阿根廷稱有9人、哥倫比亞6人、委內瑞拉4人，烏拉圭3人。澳洲廣播公司亦引述一名居於邁阿密的澳洲男子稱，未能聯絡到住在大樓的一對澳洲長者夫婦。

拜登准佛州進入緊急狀態

總統拜登周四指政府準備好立即動用聯邦資源協助，只待居民提出要求，拜登續指已跟縣長卡瓦及及代表該區的民主黨聯邦眾議員舒爾茲（Debbie Wasserman Schultz）聯絡。他周五批准佛州進入緊急狀態，指示提供聯邦援助，加強州及地方當局的應對工作。

（CBS/紐約時報/BBC/路透社/法新社）