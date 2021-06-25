美謀殺案急增 拜登推5策略遏槍械暴力

准地方政府用抗疫基金增聘警員

在美國努力應對令經濟重創的新冠疫情之際，暴力罪行在過去18個月都在增加。拜登稱政府確認暴力罪行正上升，今年首季謀殺案較去年同期上升24%，指這為推動嚴格槍管措施給予正當性。拜登對那些違法的槍械銷售商放話：「我們會找到你……確保你不能在街上兜售死亡和混亂。」

拜登提出的計劃除了提出阻止槍械流向用於暴力罪行的方法，亦提到政府會協助地方當局，利用原本批出用作恢復經濟的疫情紓緩基金招聘更多警員、配置槍械偵測系統等技術和加強檢控槍械非法販運者；擴大提供就業機會和支援年輕人及青壯年人士及其他服務。

不少民主黨人都尋求通過更嚴格槍管法案，但屢被共和黨人反對；今年3月眾議院通過兩項法案，以加強背景審查與堵塞槍管漏洞，但預料難獲足夠共和黨人支持在參議院通過。共和黨人亦曾批評拜登尋求槍管違憲，他公布上述措施時強調不是要改變憲法，而是要執行它。

（法新社/CNN/BBC/中央社）