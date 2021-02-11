mRNA疫苗心臟炎症風險 FDA擬加警語

【明報專訊】美國疾病控制和預防中心（CDC）諮詢小組周三（23日）開會，討論接種疫苗後通報心臟問題的罕有病例，結論是青少年與年輕成年人出現心臟發炎症狀可能和BioNTech-輝瑞和莫德納疫苗有關，不過專家委員會認為接種疫苗的益處仍明顯大於風險。有份出席會議的美國食品及藥物管理局（FDA）官員稱，將加快在兩款疫苗的資料單張上加註有關副作用警示語句。
BioNTech和莫德納均為「信使核糖核酸」（mRNA）新冠疫苗。CDC數據顯示，截至6月11日，全美已報告1226例接種這兩款新冠疫苗後出現的心臟炎性疾病（心肌炎或心包炎）病例，其中267例是發生在接種第一劑後，年齡中位數為30歲，男性比例佔66%；827例是發生在接種第二劑後，年齡中位數為24歲，男性比例佔79%。CDC委員會專家表示，這兩種疫苗總體數據顯示，在接種後出現心臟發炎疾病的概率為每百萬劑12.6例，屬於「罕見情形」，而大部分病人康復良好。
美國「衛生與公眾服務部」與美國主要醫生團體和公共衛生官員一起發聲明，強調疫苗安全有效，心臟副作用「極其罕見」，因此強烈鼓勵所有12歲及以上合資格者接種疫苗。
（中央社/新華社/衛報）
（新冠疫情）
相關字詞﹕副作用 心肌炎 莫德納 BioNTech疫苗