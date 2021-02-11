mRNA疫苗心臟炎症風險 FDA擬加警語

BioNTech和莫德納均為「信使核糖核酸」（mRNA）新冠疫苗。CDC數據顯示，截至6月11日，全美已報告1226例接種這兩款新冠疫苗後出現的心臟炎性疾病（心肌炎或心包炎）病例，其中267例是發生在接種第一劑後，年齡中位數為30歲，男性比例佔66%；827例是發生在接種第二劑後，年齡中位數為24歲，男性比例佔79%。CDC委員會專家表示，這兩種疫苗總體數據顯示，在接種後出現心臟發炎疾病的概率為每百萬劑12.6例，屬於「罕見情形」，而大部分病人康復良好。

美國「衛生與公眾服務部」與美國主要醫生團體和公共衛生官員一起發聲明，強調疫苗安全有效，心臟副作用「極其罕見」，因此強烈鼓勵所有12歲及以上合資格者接種疫苗。

（中央社/新華社/衛報）

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