歐國盃球迷VIP擬免檢 英政府被轟損防疫成果

稱「嚴格準則」約束 違規將罰款

英國倫敦溫布萊球場將於7月6至7日舉行歐國盃準決賽，及7月11日決賽，屆時每場觀眾將達6萬人。英國廣播公司（BBC）引述首相發言人表示，一批到英國出席賽事的貴賓和球迷將獲免隔離，但將受「嚴格行為準則」約束，包括須每天做檢測、入住指定酒店、使用指定私人交通工具，以及遵守所有其他防疫限制。傳媒及數據國務大臣韋廷毅（John Whittingdale）表示，尚在跟歐洲足協洽談具體限制措施，政府會在「絕對有信心」不會構成公共衛生風險下才會達成協議，所有入場球迷須證明病毒檢測呈陰性或完成新冠疫苗接種最少14天。唐寧街表示，倘違規定會被罰款。

按英國「紅綠燈」檢疫3級制，除了綠色名單上的6個國家與5個地區入境人士毋須接受檢測和隔離，涵蓋全球大部分國家的黃色名單入境者需要做3次檢測和接受10天隔離。此名單將於周四更新。

FT：不放寬 英恐失舉辦機會

《金融時報》（FT）報道，英國高官與跟歐洲足協（UEFA）磋商後，容許2000名海外球迷、2000名嘉賓毋須接受隔離。他們僅限於往返機場、酒店和指定比賽球場；若只觀看一場賽事，須於入境後24小時內離開英國。一名高官對《金融時報》說，英國要是不放寬檢疫要求，將喪失舉辦賽事機會。英國《每日電訊報》報道，歐洲足協威脅更改比賽場地，促使英方官員妥協。

政客：既然有特權 不如全面免檢

不過，英國一些政界和旅遊業等人士不滿政府放寬安排。曾任脫歐事務官員的保守黨人貝克（Steve Baker）批評，這種「特許豁免」做法有違法治，亦對守法的英國民眾不公平，又指出既然政府接受有人可以有特權不遵守防疫規定，不如全面廢除。工黨影子防務部長希利（John Healey）亦批評政府優待「重要人士」。瑞安航空公司發言人稱免除檢疫的安排「可笑」，說：「他們是基於什麼科學數據與事實得出，怎樣執行的呢？」球迷組織「威爾斯球迷大使館」的科克里（Paul Corkey）抱怨，當歐洲禁止威爾斯球迷為周六的威爾斯對丹麥而到阿姆斯特丹，但英國卻接納全球各地足協官員入境，哪怕是來自紅色名單國家。

英國因Delta（B.1.617.2）變種新型冠狀病毒株流行而押後原定6月21日解除防疫限制後，包括德國總理默克爾、意大利總理德拉吉等政客紛主張把溫布萊的歐國盃賽事移師布達佩斯等地舉行，並陸續限制英國人入境。

（金融時報/BBC/每日電訊報）

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