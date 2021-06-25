被判引渡美國 防毒軟件McAfee創辦人獄中自殺

麥卡菲去年10月3日手持英國護照，在巴塞隆拿機場準備登機前往土耳其伊斯坦布爾時被拘留，此前數月他被美國當局起訴逃稅；當局指控他2014至2018年間從事顧問工作、加密貨幣和出售個人生涯故事版權獲巨額收入達1200萬美元（約9360萬港元）但沒報稅。今年3月他又因涉向投資者虛假宣傳加密貨幣獲1300萬美元（約1億港元），被控欺詐及洗黑錢罪名。

麥卡菲上月出庭應訊時曾表示因年事已高，若在美國被定罪意味餘生都會在獄中度過。法院最終裁定引渡他回美國，就2016至2018年納稅年度的控罪受審。他的代表律師維拉爾巴（Javier Villalba）稱，麥卡菲因為被囚禁約9個月而感到絕望，遂選擇上吊自殺。

在英國格洛斯特郡出生的麥卡菲曾任職美國太空總署、美國辦公設備巨頭施樂（Xerox）和國防設備生產商洛歇馬丁，到1987年成立防毒軟件公司McAfee Associates，他管理公司7年後辭任，而該公司在2011年被晶片製造商英特爾（Intel）收購。

（衛報/路透社/BBC/法新社/CNN）