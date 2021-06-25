61歲菲前總統阿基諾三世病逝

任內馬尼拉人質事件南海興訟惹爭議

阿基諾三世1960年2月8日生於一個地主政治世家，父親是1983年8月流亡歸國即被暗殺身亡的著名異見人士、參議員阿基諾，母親是1986年秉承丈夫的政治遺產上台的該國以至亞洲首名民選女總統科拉桑（Corazon Aquino）。

阿基諾三世1998年始從政，當了3屆眾議員和一屆參議員。2010年5月，他打着反貪和掃貧旗幟當選總統。迄2016年的任期內，獲「清廉先生」的美名，並取得6%一年經濟增長，創該國1970年代以來之最。然而他任內未能解決交通、貧富懸殊等民生問題，以及未兌現反腐敗承諾，亦引發民怨。

2010年8月23日，香港康泰旅行團在馬尼拉遭被革職的菲警門多薩挾持12小時，釀8名人質身亡，展現該國拯救手法拙劣，但阿基諾三世非但事後沒有道歉，受訪時還帶笑談論事件，令港人憤怒。菲國官方其後辯稱「笑是憤怒的表現」。

終身未娶沒子嗣 煙民患長期病

阿基諾三世在南海爭議上立場較強硬。他在2013年向海牙常設仲裁法院提出南海仲裁案。2016年7月，南海仲裁結果出爐，指中國「對南海水域資源無歷史權利」，並表示「中國侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。但杜特爾特上任後與北京交好，南海仲裁結果被擱置。

雖然屢有緋聞，但阿基諾三世終身未娶沒有子嗣。他有吸煙習慣，消息指他2019年以來長期患有各種疾病，曾接受最少5個月的血液透析，不久前才接受心臟手術。

（法新社/CNN）