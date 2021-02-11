BBC記者聞俄軍向英艦開火 俄召英使抗議闖境

記者指俄兩巡邏船20飛機尾隨

「保衛者」號上的BBC國防事務記者比爾（Jonathan Beale）表示，當英艦駛近俄羅斯佔領的克里米亞南部水域時，艦上官兵已做好準備，武器系統亦已裝載彈藥，且正進入克里米亞水域19公里範圍。這時兩艘俄羅斯邊境巡邏船尾隨「保衛者」號，試圖迫使其改變航道，雙方距離一度只有約100米。接着俄方透過無線電發出警告說：「若你不改變航道，我將開火。」比爾說：「我們聽到遠處傳來幾下開火聲，但他們認為遠在射程外。」「保衛者」號穿越航道時，艦長歐文（Vincent Owen）表示，偵測到附近有超過20架軍機飛過。最終英艦駛離克里米亞半島，前往格魯吉亞。

英國政府堅稱「保衛者」號正穿越烏克蘭水域，通過的是一條國際認可的運輸航道，又淡化俄方曾開火警告，稱俄當時在黑海舉行炮擊演練。BBC分析指出，到底這是英軍一次不必要的挑釁，還是合法行使海上航行權，各方解讀或有不同。BBC指出，英國與俄羅斯的關係近年來已跌至谷底，加上俄視烏克蘭、黑海及克里米亞半島為其後院，而事發鄰近克里米亞的塞瓦斯托波爾（Sevastopol）港口，該處為俄海軍基地，因此當一艘來自敵對北約國（英國）的現代驅逐艦穿越莫斯科認為屬其領海範圍時，俄國會視為一種侵略性的挑釁。

（BBC）