德法倡重塑與俄關係 歐盟國不滿 峰會前夕突提案 波羅的海3國波蘭有戒心

默克爾稱須直接對話 克宮表支持

默克爾昨表示，單靠美國總統拜登與普京對話並不足夠，歐盟須創造不同的對話形式，又指最近的事件表明，歐盟未協調的方式不足以回應俄國的大量挑釁行為，歐盟應建立統一戰線。馬克龍亦稱，歐盟需透過對話捍衛其利益和維持歐洲大陸穩定，當涉及俄國，歐盟就不能只停留在反應層面。《金融時報》報道，默克爾過去數天與部分歐洲盟友磋商，馬克龍和意大利總理德拉吉就曾訪問柏林。德國認為美俄峰會是恢復與俄關係的樣板，默克爾有定期與普京會晤，但主張尋找一種方式讓歐盟對俄統一口徑。

歐盟外交官員透露，德國和法國大使在周三最後一刻才公布提案，令控制歐盟峰會議程的歐洲理事會主席米歇爾等領袖都措手不及，許多外交官對此不滿。各國對邀請普京參加峰會有分歧，如比利時支持德法提案，荷蘭、波蘭和波羅的海3國則認為普京須釋出善意。

有聲音質疑未觀察普京會否對拜登的提議作積極回應就舉行峰會，等同獎勵普京。有高級外交官向政治新聞網站Politico稱，德法部分提案對一些中歐和東歐國家難以接受，目前未看到應與俄國關係升級的理由，尤其現正應付網絡攻擊和不實資訊的問題。波蘭和波羅的海3國地理上鄰近俄國，一直主張對俄採取強硬立場。立陶宛總統瑙塞達形容，這個提議有如「試圖與熊接觸以保一罐蜂蜜安全」。

馬克龍顧問則為提案辯護，稱考慮高層討論帶來的附加價值合乎邏輯，這正是美國舉行美俄峰會的考量。有支持者亦指歐盟地理上較美國更接近俄國，而且經濟聯繫更強，要商討的議題更多，拜登能與普京會面但歐盟領袖卻不能，反而顯得奇怪。俄國是歐盟第五大貿易伙伴，歐盟亦是俄國最大的外資來源。克里姆林宮昨日稱對德法提案持正面看法，外長拉夫羅夫則稱需要歐盟提供更多細節。

重申「有選擇接觸」 未棄經濟制裁選項

德法提案的文本重申歐盟願意在有共同利益的領域與俄國「有選擇接觸」，主題包括氣候、北極、跨境合作以至敘利亞和伊朗等外交政策，亦提及新制裁的可能性，被指是為爭取對俄戒心較強的成員支持。提案建議在歐盟峰會結論中，強調歐盟需對俄國的惡意活動作出堅定和協調反應，促歐洲理事會和外交與安全政策高級代表博雷爾（Josep Borrell）提出「額外的限制措施選項，包括經濟制裁」，並指歐盟應加強與烏克蘭等「東部伙伴關係」、中亞和西巴爾幹國家的合作。莫斯科被指在這些地區積極加強影響力。

歐盟對上一次與普京舉行峰會，已是2014年俄國吞併克里米亞之前。歐盟與俄國關係近日亦因烏克蘭、白俄羅斯和俄國反對派納瓦爾尼等問題惡化。歐盟領袖上月在峰會談及與俄關係的未來，並指示歐洲理事會提出建議，後者上周警告歐俄關係陷入「惡性循環」。

（法新社/路透社/Politico/金融時報）