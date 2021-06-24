世衛不建議非高危兒童打疫苗 稱BioNTech適合12歲以上接種

在更新文本中，世衛提到其免疫策略諮詢專家小組（SAGE）認為，BioNTech-輝瑞新冠疫苗適合讓12歲以上人士接種，屬於高危群體的12至15歲兒童可跟其他優先接種群體一同接種這款疫苗。不過，世衛稱現仍需要有更多有關兒童接種不同新冠疫苗的結果，才可為兒童接種新冠疫苗給予建議。世衛表示，針對兒童的不同疫苗試驗正在實行，當有證據或流行病學狀况證明政策需要改變，世衛將更新建議。世衛同時強調，兒童繼續接種其他獲建議的疫苗相當重要。

強調兒童接種獲建議疫苗重要

目前多種新冠疫苗都顯示有效應對變種病毒株，同時最早在印度發現的Delta（B.1.617.2）變種病毒株正在多國或地區快速傳播。美國疾病控制及預防中心（CDC）周二（22日）公布的數據亦顯示，Delta的傳播在兩周內增加約1倍，升至6月19日新冠病毒檢測陽性樣本中佔20.6%。CDC估計Delta可能在下月成為美國主流傳播的病毒株。美國國立過敏與傳染病研究院總監福奇周二在記者會上，形容Delta是目前美國抗疫的最大威脅，又稱Delta與出現更多重症有關，呼籲民眾接種疫苗。

印度變異「Delta+」 料已多國傳播

更令人憂慮的是，印度表示Delta再度出現變異成為「Delta+」（B.1.617.2.1或AY.1）變種，傳播速度更快。印度衛生部周三表示，已在3個邦發現共40宗「Delta+」個案，並相信已在中、英、美、日、加、俄等國出現。

另一方面，美國總統拜登曾表示希望在7月4日或之前有70%成年人接種最少一劑新冠疫苗，但白宮疫情協調員齊茨（Jeff Zients）在同一個記者會上承認，要到7月4日後數周才能達標。

（路透社/華爾街日報）

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