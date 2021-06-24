指違制裁假資訊 美封逾30涉伊朗政府網

包括多個新聞網站

被封鎖的網站包括伊朗政府的英語新聞電視台PressTV，及阿拉伯語電視台Al Alam；也門胡塞武裝旗下電視台Masirah TV的網站亦有網域被美國政府查封的告示。有關網站更改網址後恢復運作。司法部在周二的聲明稱根據法庭命令，查封33個伊朗伊斯蘭廣播電視聯盟（IRTVU）所用的網站，及3個受伊朗支持的伊拉克民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）運作的網站。

聲明稱IRTVU由伊朗革命衛隊聖城旅擁有或控制，財政部的外國資產控制辦公室（OFAC）去年10月將之列為「特別指定國民」（SDN）；被列為SDN者不可在未獲OPAC許可前取得服務如網域服務。聲明指被查封的網站都使用美國網域，事前未獲OFAC許可。

至於「真主黨旅」亦在2009年分別被OFAC和國務院列為SDN及外國恐怖組織，該組織所用的3個網域由美國企業擁有，事前亦並未獲得OPAC許可。

另外，美國有線新聞網絡（CNN）周三引述國防部官員稱，國防部追蹤到伊朗在本月12日嘗試發射衛星但失敗，有商業衛星拍攝到伊朗伊瑪目霍梅尼太空港（Imam Khomeini Spaceport）近日活動增加，有專家稱這是伊朗即將再發射衛星。

（衛報/紐約時報/路透社/法新社）