年輕一代着眼經濟 撐獨比例減

獨立訴求支持度大跌逾兩成

2014年一項民調顯示，加泰18至24歲的年輕人中，有六成支持獨立，但最新民調顯示，這年齡層中的支持度已大跌至39%。加泰的獨立運動趨向民粹主義和身分政治，似乎與現今的年輕人脫節。21世紀初，隨着加泰分離派支持度急升，當地愈來愈多人開始稱自己是加泰人而非西班牙人，但現時這情况已改變。2014年民調顯示，28%年輕人自稱「只是加泰人」，但到今年，這一比例跌至19.5%。

有別於蘇格蘭有七成18至24歲年輕人支持獨立，加泰的獨立運動似乎正步向加拿大魁北克省的後塵，魁北克的年輕一代已對爭取主權失去興趣，轉而參與有關工作、種族和環境的議題。加泰在新冠疫情前年輕人失業率已達41%，獨派領袖告訴年輕人要穩定的唯一途徑是擁有自己的國家，但對於那些發現多年來支持獨立也沒有什麼回報的一群人來說，獨派的承諾聽來已變得空洞。

Politico分析指出，支持獨立的年輕人或會重現，但分離主義政府必須有一些實質的東西提供給年輕人，而非曠日持久的社會衝突。

（Politico）