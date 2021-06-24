加獨9領袖獲赦出獄 西班牙撕裂未補 右斥「反口」左批「做戲」 首相被指政治豪賭

7名加獨領袖昨日離開距巴塞隆拿約70公里的監獄，獲現任加泰自治區主席阿拉貢內斯（Pere Aragones）迎接，他們舉起「自由加泰隆尼亞」橫額，數十名支持者高呼「獨立！」等口號。刑期最重的前加泰副主席容克拉斯（Oriol Junqueras）稱，會繼續令「加泰隆尼亞共和國的夢成真」。另外兩名女領袖從不同的設施獲釋，加泰議會前議長福卡德利（Carme Forcadell）稱今次是「小勝」，重申他們爭取特赦所有參與獨立公投的人。加泰在2017年不顧中央政府和西班牙法院反對，舉行獨立公投，數周後加泰議會單方面宣布獨立，西班牙政府動用憲法直接控制加泰，並撤換時任加泰主席普伊格德蒙特及其政府，前者流亡比利時，留下來的9名領袖前年被判監9至13年，至今服刑3年多。

桑切斯周二宣布特赦，促展開「對話與和解的新時代」，9人仍會被禁止出任公職，並在未來3至6年不可犯下嚴重罪行，否則特赦令會被撤銷。他稱西班牙政府考慮到數十萬支持他們的加泰民眾，以至加泰和西班牙其他地區所有不支持其行動、但認為他們已受到足夠懲罰的民眾，強調9人是因為違反民主合法性的行為被定罪，而非政治理念，西班牙作為民主國家不會要求任何人放棄理念，但須在法律範圍內行使理念。

民調：逾六成反對特赦

反對派指控桑切斯政府想討好ERC，因其少數政府在國會需依賴該黨支持。保守派人民黨領袖卡薩多（​Pablo Casado）稱，桑切斯在前年大選辯論曾否認打算特赦加獨領袖，直斥他「向西班牙人撒謊」。桑切斯本月初提出特赦的想法後，中間、右翼至極右的3個主要政黨在馬德里發起示威，估計2.5萬人參與。西班牙《世界報》本月初民調顯示，逾六成受訪者反對特赦。

獨派質疑放人因歐人權法院將介入

有加獨人士質疑桑切斯政府提出特赦，是因為歐洲人權法院準備考慮3名加獨領袖的上訴。普伊格德蒙特批評特赦只是「做戲」，無助解決西班牙和加泰的政治問題。

觀察家認為，這次特赦時機或有利盼在加泰爭取支持的桑切斯政府。執政工人社會黨（PSOE）在2月的加泰議會選舉贏得最多議席，媲美ERC，打破多年來落後的局面，雖然分離主義政黨最終組成政府，但他們支持主張與馬德里對話的溫和派領袖阿拉貢內斯。

巴塞隆拿歷史學家科利（Joaquim Coll）稱，自2017年公投以來，當地獨立運動勢頭減弱，意味釋放加獨領袖的威脅可能不大，亦可削弱加泰強硬派推動與馬德里對抗的理由，為溫和派提供更多喘息空間。

公投問題 中央與地方分歧未解

馬德里卡洛斯三世大學政治學家奧里奧爾斯（Lluis Orriols）認為，特赦有助緩和加泰政府和馬德里的緊張局勢，但要達成協議仍有漫漫長路。桑切斯和阿拉貢內斯下周二首次會面，後者稱特赦為談判增加可信度，但重申雙方是時候同意就加獨舉行公投。桑切斯昨在國會回應公投問題時，稱「這不僅是違憲的問題，而是我們不能繼續分裂加泰社會」。

（衛報/法新社/路透社/紐約時報）