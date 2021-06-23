歐盟擬削英劇數目 免「文化威脅」

脫歐後歸類「非歐洲」

歐盟「視聽媒體服務指令」規定，透過大氣電波播放的地面電視，大部分時間須播放歐洲作品內容，在影片點播平台（VOD）如Netflix及亞馬遜，歐洲內容必須佔三成。部分歐盟國家要求更高，例如法國設定VOD的歐洲作品必須佔六成，並要求這些平台營業額的15%用於歐洲視聽及電影作品製作上。

《衛報》引述6月8日一份歐盟發給外交官的文件報道，指出在英國脫歐後，將英國內容納入「歐洲」類別，導致歐洲電視上英國節目數量「不成比例」地多。據歐洲影視觀測站數據，在歐洲的VOD，英國內容佔近半。該文件警告高比例的英國製作將阻礙更多種類的歐洲作品播放，包括來自小國或少人說的語言，這可能影響歐盟視聽媒體服務指令中推廣歐洲作品及文化多元的目標。

報道稱，歐盟委員會已展開一項有關英國節目對歐盟文化多元風險影響的研究，外交消息人士稱，這是歐盟限制授予英國內容特權的第一步。影視業界人士指出，將英國製作定義為「非歐洲」，將尤其打擊英國電視劇，因為例如《唐頓莊園》（Downton Abbey）和《王冠》（The Crown）等劇，都是靠預售國際版權來作為正式投入製作的根本。英國商業廣播協會執行董事明斯（Adam Minns）指出，失去進入相當部分的歐盟市場，對英國電視行業、製作人、廣播公司以至創作者都是嚴重打擊。2019至2020年，向歐洲電視台和VOD平台出售國際版權，為英國電視業帶來4.9億鎊收入。歐盟是英國輸出電視節目第二大市場，僅次於美國。

英國政府發言人稱，相信歐洲作品地位會繼續適用於英國的視聽作品，因為英國是《歐洲跨境電視公約》締約國。但報道引述業界消息稱，歐盟將英國作品「踢出歐洲」只是時間問題。

（衛報）