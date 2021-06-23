大堡礁擬列「瀕危世遺」 引發澳中爭拗

大堡礁位於澳洲東北海岸，延綿2300公里，是全球最大珊瑚礁群。由於嚴重的海洋熱浪，令大堡礁過去5年出現3次大規模珊瑚白化現象。UNESCO周一發表草擬報告指出，因大堡礁珊瑚數量大幅減少，建議將之列入瀕危世界遺產，認為儘管澳洲聯邦和州政府曾作出努力，但改善水質的關鍵目標仍未做到，要求作出更大承諾，尤其急需應對氣候變化的影響。

澳洲環境部長蘇珊·利（Sussan Ley）昨稱，澳洲政府將挑戰這建議，並稱已向UNESCO總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）表達強烈失望和困惑。蘇珊·利同意氣候變化是大堡礁最大威脅，但其他世界遺產也受同樣威脅，特別挑出大堡礁列入瀕危名單並不公平。她稱澳洲已投放30億澳元（約175億港元）保護大堡礁，認為UNESCO沒使用最新數據，近期數據顯示珊瑚白化後已恢復部分生長。

蘇珊·利指出，UNESCO一周前才保證過不會將大堡礁列入瀕危名單，現時提出的建議違反正當程序，「這決定是錯誤的，背後顯然有政治因素」。她拒絕透露是否指摘北京從中作梗。12國組成的世界遺產委員會由中國任主席，路透社引述澳洲政府一名官員指出，中國在該委員會具有影響力，「我們將提出上訴，但中國控制着」。

中國外交部發言人趙立堅昨批評澳方指控毫無根據，「就像澳洲一些人一直以來出於意識形態偏見，散播涉華謠言和虛假信息一樣，有關說法完全是毫無根據的抹黑污衊」。

環團：澳洲做得不夠 無關政治

環保團體認為澳洲在保護珊瑚礁工作明顯做得不夠，世界自然基金會海洋部門主管萊克（Richard Leck）認為並沒政治因素，「這項建議是由世界知名的科學家提出」。有環保人士稱，UNESCO的決定突顯出澳洲未有致力遏止碳排放。國際自然保護聯盟（IUCN）去年12月稱，氣候變化已使大堡礁處於危急狀態。

（綜合報道）