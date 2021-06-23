「啟對話與和解」 西班牙特赦加獨9領袖

強調定罪因行動 非理念

現屆政府考慮特赦被囚加獨領袖的消息本月初開始流傳，桑切斯周一到加泰隆尼亞自治區首府巴塞隆拿，在利塞烏歌劇院發表演說，勾勒其應對加獨運動的路線圖，預告這次特赦計劃。他當時聲言，新冠病毒疫情提醒雙方互相需要，盼藉先踏一步來重建社會和諧，「我們無法從頭開始，但我們可重新開始，加泰隆尼亞，我們愛你」。

特赦加獨領袖是桑切斯藍圖的重要第一步。加泰隆尼亞自治區2017年不顧中央政府反對，舉行獨立公投，最終一批組織公投的領袖被捕，其中9人於前年被西班牙最高法院以煽動叛亂罪名判處9至13年有期徒刑，另有3人以抗命罪罪成，判處罰款，毋須入獄。桑切斯表明獲特赦的9名加獨領袖仍會被禁出任公職，而且須在特定時間內不再犯下任何刑事罪，否則特赦令會被撤銷。但他強調中央政府並沒要求這9人放棄原先政治理念，指他們是因行動被定罪，而非理念。特赦令須待國王費利佩簽署及刊憲才生效，故加獨領袖或還要等數天才獲釋。

被特赦的9名領袖之一、加泰隆尼亞自治區前外長洛梅瓦未有軟化，透過Twitter稱：「政府特赦9人後，就不會遮掩他們持續鎮壓幾百名獨派人士的行為。我們不會放棄戰鬥，不但要特赦，還要民族自決！」

（綜合報道）