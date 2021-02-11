世衛：「Delta變種」傳播最快 疫苗效減 美國南部3州疫情反彈 CDC：料成國內主流病毒

世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）周一在記者會表示，Delta變種病毒有可能更致命，因為該病毒在人群中傳播更有效率，最終會找出最脆弱的人，導致他們患上重症、需住院治療，甚至可能死亡。瑞安強調，全球領袖和公共衛生官員可透過捐贈和分配新冠疫苗，來協助保護最脆弱的群組。

世衛專家：疫苗仍能防重症死亡

Delta變種病毒目前已擴散到全球92國，世衛上月宣布Delta是「值得關注的變種」（variant of concern），外界關注變種病毒不斷突變會否影響疫苗效力。世衛流行病學家周一稱：「看到Delta降低了疫苗效力，但疫苗仍能有效預防重症和死亡。」美國費城兒童醫院傳染病科主任兼疫苗教育中心總監奧菲特（Paul Offit）近日受訪稱，Delta正取代今年初橫掃歐美的Alpha（B.1.1.7，最先在英國發現）變種病毒。研究顯示Delta傳播力比Alpha增多60%，而Alpha已比2019年底在中國武漢發現的病毒株更具傳染力。奧菲特呼籲全球加快疫苗接種。

CDC指出，目前美國所有新增感染病例中最少有10%是感染Delta，Delta將成為美國最主要的傳染病毒株。CDC數據顯示，截至周一（21日），全美人口約45.2%完成接種兩劑疫苗，其中在16州和華盛頓特區，比例高達一半以上，但部分州份接種率偏低，包括阿拉巴馬、阿肯色、路易斯安那、密西西比和田納西等，這些地區的居民中已接種兩劑的人口少於35%。

接種率偏低的美國南部出現疫情反彈迹象。彭博社引述美國衛生及公共服務部數據，在密蘇里、阿肯色和猶他3州，過去兩周確診病例的7天平均住院人數增加了30%以上，密西西比州的住院率上升了5%。這些州份的18至29歲人士的染病入院數字激增。基因組學公司Helix分析指，Delta正在美國疫苗接種率不足的地區傳播。

美長者接種率80％ 18至29歲不足四成

CDC數據顯示，截至5月22日的全美疫苗接種率，65歲以上成年人有80%已接種疫苗，18至29歲年齡層只有38.3%。報告指若接種進度持續到8月，年輕族群的疫苗覆蓋率將無法追上年長族群的水平。

（綜合報道）

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