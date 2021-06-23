官僚僵化疫苗阻滯抗疫疲勞 疫情迭起

僅15%打首針 遠遜發達國

隨着東奧臨近，日本最近數周積極推動疫苗接種，包括上月在東京和大阪開設大型接種中心，自衛隊和私人企業亦提供支援，惟數據網站Our World in Data顯示，日本僅15%人口已接種最少一劑疫苗，是接種率最低的發達國家之一。

專家：政府疫苗把關「假裝做事」

日本發生過數次疫苗安全恐慌，令民眾對疫苗相對猶豫，如1993年一款麻疹、腮腺炎和德國麻疹混合疫苗（MMR）引起腦膜炎，政府為此作出大筆賠償。為應對疫苗猶豫，日本要求疫苗獲批前須於日本國內測試。BioNTech-輝瑞及莫德納疫苗就在日本進行不到200人參與的試驗，分別延至2月和5月才獲批。有專家質疑這種規模小的試驗沒有意義，疫情危急時反拖慢疫苗審批，神戶大學傳染病學專家岩田健太郎直言，這是政府「假裝在做事」的例子。首相菅義偉4月底亦承認，這種國內試驗在緊急狀態下並不恰當。

接種計劃在執行上亦惹批評，市政府最初打算按有如身分證的「個人編號卡」系統安排疫苗接種，但這個系統屬自願性質，許多人都沒有個人編號卡，促使當局改向長者發放「接種券」，但當有人取消預約卻無法迅速應對。另一問題是醫生忙於應付疫情，令接種人手不足，龜田醫療中心綜合內科部長八重樫牧人提議參考其他國家，培訓藥劑師協助接種疫苗，但遭當局拒絕。他認為日本「極端厭惡風險」，比起衡量風險和利益再作決定，更傾向避開所有風險。

延緊急狀態致抗疫疲勞

去年爆發疫情以來，日本政府不時被批反應過慢，例如第一波疫情時，中央政府在地方政府催促下去年4月終首度頒布緊急狀態。當疫情6月開始反彈，政府7月仍堅持推行促進本地旅遊的「Go To Travel」計劃，直至12月底才全面叫停，部分地區今年1月再次進入緊急狀態。在今次第4波疫情，變種病毒佔大阪和東京等重災區多數個案，是病例急增的一大因素。政府在4月底第三度頒布緊急狀態，菅義偉最初強調以「短期且強力」的措施控制假日人流，但成效不彰，促使政府數度延長措施，被指加劇民眾「防疫疲勞」，削弱緊急狀態的警覺性和效果。

（華盛頓郵報/日本網/朝日新聞/NHK）

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