疫下照辦奧運 日揆「政經豪賭」 騎虎難下難言取消 盼藉盛事挽民望振選情

有民眾聯署籲停辦保人命

日本累計新冠確診人數已超過78萬人，昨公布過去24小時新增902宗個案。東京等9個都道府縣因疫情擴散而須實施防止疫情蔓延的重點措施，而自2月中展開的新冠疫苗接種計劃滯後，至今僅約7%國民完成接種。輿論對東京奧運加劇疫情難掩不安，時事通信社上周五（18日）公布最新民調，顯示認為東京奧運應煞停或再延期的分別有40.7%及22.2%，合計遠多於支持如常舉行的30.4%。有民眾發動聯署，呼籲為保人命中止東京奧運，獲近42萬人支持。

主動取消權在國際奧委會

不過IOC副主席高特斯（John Coates）上月堅稱無計劃取消或押後奧運，指相信即使日本在疫情緊急狀態下賽事亦能如常舉行，IOC主席巴赫隨後更稱為使運動員的奧運夢成真需要「一些犧牲」。國際體育律師梅斯特（Alexandre Miguel Mestre）指出，東京奧運舉辦合約列明，奧運是IOC「專屬財產」，只能由IOC提出取消舉行。雖然IOC可基於參加者安全可能受危害為由停辦奧運，但《衛報》分析，IOC出售奧運轉播權佔整體收入75%，一旦東京奧運取消便將損失35億至40億美元（約273億至312億港元）轉播費。

不少體育法律專家指出，如日本單方面以封鎖邊境等公共衛生措施變相叫停奧運，則需承擔相關的經濟損失，但相信IOC難有足夠理據循法律途徑追討，相反如期舉行奧運對日本潛在損失更大。日本原估計奧運可帶來32.3萬億日圓（約2.3萬億港元）經濟效益，但如今前期投入資金和海外觀眾門票損失，兩項涉款已近千億港元。

專家：倘取消 日將損失1300億

東京野村綜合研究所專家木內登英上月底分析指出，東京奧運取消將令日本損失1.8萬億日圓（約1300億港元），惟慮及此前日本3次緊急狀態損失成本分別達6.4萬億日圓、6.3萬億日圓及3.2萬億日圓，一旦奧運觸發超級傳播事件，令日本再次進入緊急狀態，造成的人命與經濟損失將更嚴重。東京大學公共政策大學院副教授伸田泰祐團隊早前模擬東京奧運的疫情散播風險，指新增感染數字可能上升至1046宗至1600宗。

日本首相菅義偉堅持舉辦奧運背後盤算尤受質疑。他上月曾稱「不會將奧運視為最優先事項」，但強調東京奧運舉辦與否最終決定權在IOC手中，又在G7峰會中稱日本將在各國領袖支持下成功舉辦奧運。日本政經雜誌Tokyo Insideline總編輯歲川隆雄指出，菅義偉和其盟友期望趁奧運舉行掀起正面情緒，盡快在今秋舉行國會大選。《金融時報》則稱，停辦東京奧運對可能令菅義偉受責與失去前首相安倍晉三的支持，動搖黨內領袖地位，如作為地區競爭對手的中國於2022年成功舉辦北京冬奧，亦非日本政界樂見。

日本民眾已漸無奈接受東京奧運勢在必行，惟《讀賣新聞》本月4至6日的全國民調顯示，菅義偉內閣的支持率僅37%，為自去年9月內閣上場以來最低，亦較上月下滑6個百分點。時事通信社分析指出，現階段正是菅義偉政治上的「決勝時刻」，但藉奧運逆轉低迷民望，為今秋的黨總裁選舉以至國會大選鋪路的目標仍未見起色，更有自民黨閣僚直言擔心一旦奧運慘淡收場「甚至會令自民黨失去執政地位」，相信被視為大選前哨戰、7月4日舉行的東京都議會選舉料成菅義偉政權續存的首個重要關卡。

（金融時報/衛報/日本時報/時事通訊社）

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