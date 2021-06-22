法極右黨地選遜預期 馬克龍政黨同失利 明年大選添隱憂

今屆地選選出13個大區和96個省的新議會，逾1.5萬名候選人競逐4100個議席。民調機構Ipsos票站調查結果顯示，中間偏右的共和黨得票27.2%，國民聯盟（RN）仍以19%得票率排第二，但較2015年地選低逾7個百分點；其餘綠黨、社會黨及共和前進黨（LaREM）均獲約11%得票。若沒有政黨獲過半選票，首輪得票逾10%的政黨都可進入次輪投票，屆時主流政黨可合併名單阻止極右國民聯盟勝出。

馬林勒龐原盼國民聯盟可藉強勁表現，為明年4月總統大選及國會選舉造勢，但有別選前民調指該黨在6個大區佔優，票站調查顯示該黨只在南部普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區稍為領先，保持首度攻下大區的機會。

上屆地選還未成立的共和前進黨早不獲看好，結果還是遜於預期，在大部分選區中得票只排第三或第四，在個別大區更未及10%得票門檻，無法進入次輪投票，顯示這個新興中間派政黨5年來始終未能扎根地方。該黨發言人承認儼如被「摑了一記耳光」。

中右派貝特朗大捷 加入總統戰團

這次地選的一大贏家是北部上法蘭西大區首長貝特朗（Xavier Bertrand），初步結果顯示其得票勝於預期，可望進一步增加他代表包括共和黨的傳統中右派明年出選總統的機會。有法國智庫學者指出，這次地選反映馬林勒龐無法突破該黨在重要選戰的玻璃天花板，對馬克龍來說則是令他以抗衡馬林勒龐堡壘自詡的地位受損。《金融時報》歐洲主編霍爾更稱，法國大選現已由馬克龍和馬林勒龐的二人對決，變成加入了貝特朗的三方競賽。

投票率僅三成 歷來最低

據Elabe民調統計，周日投票率僅逾三成，棄權率達68.5%，創下歷來最高，2015年及2010的棄權率分別為50%及53.7%。分析估計，低投票率可能與選民對地方議題沒興趣有關。馬林勒龐則將其政黨表現不濟歸咎於投票率低，並斥政府造成民眾對民主體制不信任。

（綜合報道）