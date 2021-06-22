紐變性舉重選手戰東奧 歷史第一人

哈伯德昔日曾以男性身分參賽，2012年變性後曾贏得世界賽銀牌，目前在女子87公斤以上級別世界排名第16。她獲選後發聲明指，感謝很多新西蘭人給予仁愛與支持。但她未來仍要面對圍繞性別的爭議。

被質疑仍存有男性體格

國際舉重聯合會（IWF）跟從國際奧委會2015年新守則，容許男變女的選手參加女子賽，條件包括在作賽前至少4年宣告為女性；賽前至少12個月每公升血清的總睾酮（又稱睾丸酮）水平低於10納摩爾（nmol）。哈伯德現符合上述要求，但有研究指男性度過青春期後才變性，即使抑制睾酮水平，仍會擁有男性骨骼和力量，况且10納摩爾的睾酮也是正常女性的至少5倍。

比利時舉重選手雲比寧咸（Anna Vanbellinghen）強調「完全支持」跨性別社群，但明言任何受過舉重訓練的人都知道「骨頭就是實力」，指這種變性特殊情况對賽事和選手都不公平。有教練更指讓哈伯德作賽等同縱容服禁藥。

新西蘭奧委會主席史密斯承認體壇性別身分是極敏感又複雜的問題，但強調新西蘭隊有「強烈的殷切關懷、包容及尊重所有人的文化」。

（衛報/路透社/ESPN）