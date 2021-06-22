候任伊朗總統稱無意晤拜登

外交不限核協議 優先改善對鄰關係

屬強硬保守派的60歲司法總監萊西，8月將接替溫和派的魯哈尼上台。美國和伊朗正就雙方重返核協議舉行間接談判，萊西稱「任何確保國家利益的談判都會獲得支持，但我們不會允許為談判而談判」，他又稱伊朗的外交政策將不僅限於核協議，「我們將與世界互動，不會將伊朗人民的利益與核協議綑綁」。他批評美國違反核協議，歐盟也未履行承諾，「我敦促美國恢復對協議的承諾……撤銷所有對伊朗的制裁並得到德黑蘭驗證」。他又強調伊朗的彈道導彈計劃沒有談判餘地，儘管有西方和海灣國家要求將之納入正在維也納進行的核談判中。

萊西又回應美國對自己的制裁，他稱華府以他在任法官時被指侵犯人權為由實施制裁，但認為自己應因捍衛人民的權利和安全而獲獎勵，強調自己身為法學家「一直捍衛人權」。萊西前年出任司法總監後，美國以他有份參與1988年政治犯大處決為由制裁他。被問及會否跟拜登見面時，他直接說「不」。

對於區內死敵沙特阿拉伯，萊西稱其政府對恢復雙邊關係持開放態度，聲言「沒有障礙」，但指利雅得及其盟友應立即停止介入也門內戰。2016年沙特處決一名受景仰的什葉派教士後，伊朗示威者攻擊沙特大使館，促使兩國斷交。

（路透社/法新社）