默克爾繼承人：對華須避冷戰思維

德國今年9月舉行大選，目前最有望成為新總理的拉舍特（Armin Laschet）接受《金融時報》訪問時，正值美國總統拜登訪歐後，此行充斥着中國挑戰西方的論調，拜登本身亦表明希望與盟友合作對抗中國。在被問到拜登是否要將歐洲拖入新冷戰，拉舍特猶豫地指拜登正確地視中國為「我們最大的挑戰之一，例如是在新科技」，但西方應避免在跟中國進行地緣政治較量時墮入冷戰思維。他強調21世紀很不同，不能再以1989年以前的世界來看待，「我們（現在）是多極世界」。

他說：「問題是，若我們說到遏制中國，那會否導致新衝突？我們是否需要一個新敵手嗎？歐洲的反應是謹慎的，因為中國確是競爭者和體制對手，它擁有不同的社會模式，但它同時也是合作伙伴，特別是在諸如對抗氣候變化等問題上。」

質疑高調評論他國人權效用

拉舍特稱在基本政策上跟默克爾的方針大致相同，《金融時報》指那看來包括對華立場。拉舍特指德國不應該在「關鍵議題」上不作聲，「但我不肯定，經常進取地就某國人權狀况大聲疾呼，是否能真正帶來改善。很多時候，跟別國領袖私下對話會比透過記者會發表意見，你會在人權範疇有更多收穫。」他強調自己對華立場並非軟弱，他說：「我會盡可能促進伙伴關係，同時表明我們對中國的期望：接受對等（reciprocity）、擁抱多邊主義和尊重人權」。

另外，拉舍特讚揚拜登上周與俄羅斯總統普京會面，稱西方不應孤立俄羅斯，並必須嘗試與莫斯科「建立明智的關係」，「漠視俄羅斯並不符合我們或美國的利益」。

目前民調顯示基民盟有望勝出9月大選，但面臨綠黨強力挑戰，有可能首次出現基民盟和綠黨合組執政聯盟，但拉舍特的對華立場或跟綠黨有衝突——綠黨傾向公開地挑戰中國的人權紀錄。

（金融時報）