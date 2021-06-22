業界料國際旅遊年內「驚人速度」恢復

整體載客量班次 難復疫前水平

KLM總裁埃爾貝斯（Pieter Elbers）表示，公司預計今年恢復90%至95%國際航線，且因中東地區接種疫苗進度理想，公司將增加一條飛往沙特阿拉伯首都利雅得的航線，但預計整體載客量和班次，仍遠未能回復至疫前的2019年水平。

埃爾貝斯認為，恢復航班的速度和程度仍取決於各地疫情和接種率，隨着歐美接種率上升，美國國內航空業已出現強勁復蘇迹象，歐洲也應緊隨其後，但亞洲的復蘇速度將較慢，因部分國家的隔離或入境措施仍非常嚴格。

航企高層：簡化檢測放寬邊境限制利復蘇

阿聯酋航空總裁克拉克（Tim Clark）上月表示，隨着疫苗接種計劃展開及追蹤疫情等措施實行，新冠病毒受控只是時間問題，為今年底前恢復大量跨境旅遊創造合適條件。但他同時指出，即使今年全球控疫取得重大進展，若強制旅行前病毒檢測及證明已接種疫苗等要求持續，國際旅遊需求仍受到遏制，認為簡化檢測程序及費用下降，以及放寬邊境限制等，將有利航空業復蘇。

（CNBC/FlightGlobal）

（新冠疫情）