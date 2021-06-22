美航空業急速復蘇 鬧人手荒 抗疫順利添民眾旅遊意欲 航企機場需時調整

下月預編班次座位逾8800萬 近疫前高峰

《華爾街日報》上周五（18日）指雖然大部分商務及國際旅遊尚未恢復，但在某些日子，使用美國機場的人流仍超過200萬，美國的航空公司7月預編班次座位已逾8800萬個，較4月時多32%。另一方面民眾對機位的殷切需求亦反映於票價上，航空公司去年要推出大幅折扣和優惠吸引顧客，如今機票價格正在上升。

航空業經歷長時間疫情打擊，雖然樂見需求增加但亦引起不少問題。美國航空業界獲美國政府提供540億美元（約4212億港元）援助，避免安排員工休假及裁員，以免市場復蘇時不能回應上升的需求，航空公司仍鼓勵員工提早退休或延長休假，終難阻預期的問題發生。美航在今年春季旅遊開始重臨時就被大量查詢電話淹沒；該公司約四分之一票務預訂人員去年選擇退休或放無薪假，令美航要召回員工或查詢退休前僱員能否在夏季重返崗位。

美航又決定削減950航班以紓緩營運壓力，相當於7月前半個月約1%計劃的航班。美航解釋，全美幾個最大樞紐機場本月曾受風暴吹襲，引致航班延誤及取消，故減少航班以在發生意外時有更多喘息空間。達美航空（Delta Air Lines）正招聘1300名固定員工，負責接聽顧客來電查詢，亦尋求招聘夏季臨時工及提升系統，讓顧客可自行處理更多步驟。

機場亦需時適應迅速復蘇的旅遊需求，機場與航空公司都建議旅客提早到機場，避免在安檢站大排長龍。運輸安全管理局（TSA）正安排檢查員到各地需求較大的機場工作，亦已招聘近3600名檢查員，目標到秋季會有6000名新檢查員。負責為34個機場安排推輪椅人員或行李搬運員公司Prospect Airport Services亦面對人手短缺情况，營運總監表示要提供獎金及在部分城市增加時薪吸引員工，但推輪椅員需求仍高於招聘速度。

疫下首美郵輪載650人試航

另外，皇家加勒比遊輪旗下「海洋自由」號周日（20日）從邁阿密港出發，展開直至今日的試航，是疫情以來第一艘從美國港口出航的郵輪。郵輪可搭載4500人，但今次試航僅約650人參與，屬於美國疾病控制及預防中心（CDC）提出的「模擬航程」測試之一。該郵輪公司疫後首個正式收費航程是子公司名人郵輪周六（26日）啟航的「名人愛極」號（Celebrity Edge）。

（華爾街日報/彭博社/CNBC/CNN）

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