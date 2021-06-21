示威者資料交外國使館 里斯本市長道歉稱炒官員

里斯本市長梅迪納（Fernando Medina）本月10日已就事件公開致歉，他上周五（18日）在一個內部調查後承認及披露更多細節，指里斯本市議會一項審計發現，市政府過去曾把到使館外集會抗議的示威者個人資料非法分享。他指市政府由2012年起，向駐里斯本的外國使館提供示威者資料達182次，當中52次發生於2018至2019年，涉嫌違反歐盟2018年生效的《一般資料保護規例》。當地傳媒報道事件涉及中國、以色列及俄羅斯的大使館。中、俄及以色列截至周日（20日）仍未有回應報道。

疑涉中俄以國使館

梅迪納解釋，向外國使館提供示威者資料是當地慣常做法，舉例說2011年曾將聲援巴勒斯坦的示威者資料交予以色列。隨事件愈滾愈大，梅迪納面臨下台壓力，他上周五稱市政府負責個人資料保護的官員將被革職，日後只向葡萄牙政府和警方提供資料。

事緣一名擁有俄羅斯和葡萄牙雙重國籍的36歲女子較早前聲稱，發現俄羅斯駐葡使館已取得她的個人資料，擔心自己能否返回俄羅斯。該名女子曾在里斯本發起示威，聲援俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼。她接受政治新聞網站Politico訪問表示，近日收到一封由里斯本市政府人員傳給俄羅斯大使館和俄羅斯外交部的電郵，內附她和另外兩名示威者的個人資料，她覺得整件事很奇怪，稱自己的姓名、住址和電話等資料被人轉發。此外，在里斯本的聲援西藏組織成員科雷亞（Alexandra Correia）得悉事件後表示「震驚」，她懷疑自己的資料已被交予中國大使館。

（BBC/路透社/Politico）