英下院前議長轉投工黨 轟保守黨變民粹

曾任十餘年議長的白高漢稱數周前加入工黨，因認同工黨「支持平等、社會公義與國際主義」價值觀，唯有工黨能驅使國家達至那些目標，當今保守黨卻「反動、民粹、民族主義，有時甚至排外（xenophobic）」，所以認為英國需替換政府。

形容約翰遜「糟糕管治者」

白高漢形容約翰遜是「成功的競選者，糟糕的管治者」，他說：「我不認為他對社會達至更公平有何願景，對社會流動有何渴望，抑或對於使許多比他不幸的人士變好些有何熱情。我認為愈來愈多人厭倦謊話、厭倦空洞口號、厭倦無法兌現承諾。」

白高漢17歲加入保守黨，自1997年起代表該黨出任國會議員12年，到2009年成為英國近百年來最年輕下議院議長，為保政治中立退黨，但任內跟執政派系關係欠佳，早在2015年大選前已曾被試圖趕下台。到脫歐公投爭端時，身為留歐派的他更作出連串被質疑阻撓脫歐的決定，進一步觸怒保守黨。

（觀察家報/天空新聞/法新社）