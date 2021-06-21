法「總統前哨戰」地選 馬克龍政黨勢危

民調：執政黨無一大區可勝

今屆地選將選出13個大區及96個省的新議會，亦是明年4月總統大選前法國民眾的最後一次投票機會。投票在當地時間早上8時開始，各地票站會在晚上6至8時關閉。

法國一方面受到新冠疫情影響，另一方面近月政治格局愈趨右傾，例如有軍官在右翼雜誌網站發表聯署信，警告政府向伊斯蘭主義讓步令國家醞釀內戰，還有針對政治領袖的暴力行為。《紐約時報》稱馬林勒龐及國民聯盟或得益於政治兩極化的環境，選前民調顯示國民聯盟在6個大區首輪投票處於優勢。

地選中各黨可派名單出選，若無名單在首輪投票取得過半選票，得票逾10%的政黨可躋身下周日（27日）次輪投票，屆時主流政黨可按慣例選擇合併名單阻止極右政黨勝選。國民聯盟在2015年地選便試過首輪投票在6個大區領先，但在次輪投票全軍盡墨，促使馬林勒龐加強改善政黨形象，但仍堅持反外來移民、反伊斯蘭教和國家安全的強硬立場。

有民調分析師指出，相比10年前，馬林勒龐在民眾眼中看似沒那麼極端，對民主危害也沒那麼大。

在法國，因大部分權力集中在中央政府，地方議會對長遠政策的影響力有限，部分選民會認為地選欠意義。但因今屆地選距離明年總統大選不足一年，極右陣營若首奪地區政治基礎，會對政治格局引起震動。馬林勒龐勢成馬克龍爭取連任總統的主要對手，她本人也將這次地選形容為明年大選的綵排。

（路透社/紐約時報/法新社）