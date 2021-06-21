疫苗加強劑關注增 世衛：言之尚早

變種病毒株如在南非首先發現Beta（B.1.351）因傳染能力較高，民眾需有較高的抗體水平才可避免受感染，促使藥廠如輝瑞及莫德納測試現有新冠疫苗經調整後，能否提供廣泛保護能力。

至於英國或在今年秋季為民眾安排接種加強劑，避免冬季爆發新一波疫情，衛生大臣夏國賢上月表示英國正展開涉及7款疫苗的全球首個加強劑研究。美國國家衛生研究院長科林斯（Francis Collins）上周四（17日）在一個會議上，未排除將來或需要新冠疫苗加強劑。

泰研「溝針」打科興牛津疫苗

另外，泰國《曼谷郵報》上周六（19日）報道，朱拉隆功大學正為研究混合接種中國科興及英國牛津-阿斯利康疫苗的安全和效果，招募18至59歲人士、住在曼谷或周邊地區的人參與試驗。該校臨牀病毒學卓越中心主管永·普沃拉萬（Yong Poovorawan）稱目前已有需要混合接種的情况，例如注射首劑疫苗後出現敏感情况，而且若混合接種疫苗證明安全有效，這或可成為加快疫苗接種速度的選項。

（彭博社/曼谷郵報/中央社）

（新冠疫情）